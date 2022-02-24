Погранслужба Украины распространила сообщение о вторжении российских войск с территории России и Беларуси:
"Государственная граница подверглась атаке российских войск со стороны РФ и РБ.
Около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь была подвержена атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью. Нападения на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска происходят с использованием артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.
Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, нападение происходит со стороны временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.
Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника.
В зависимости от ситуаций на участках границы пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу.
Относительно ранений среди защитников границы информация уточняется"
МВД Украины сообщает в своем телеграм-канале, что Россия наносит ракетные удары по военным целям в разных местах страны и обстреливает пограничные посты, передает русская служба Би-би-си.
"Только что ракеты ударили по центру управления войсками, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы. Защищаем свою землю!" - говорится в сообщении МВД Украины.
Борис Джонсон обсудил ситуацию на Украине с Зеленским
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал заявление о происходящем на Украине. Он сообщил, что поговорил с Владимиром Зеленским:
"Я потрясен ужасными событиями на Украине и поговорил с президентом Зеленским о дальнейших шагах. Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав ничем не спровоцированную атаку на Украину. Великобритания и наши союзники дадут решительный ответ", - написал Джонсон.
Ранним утром, после 5:00, в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве, Херсоне и Мариуполе гремели взрывы.
Войска РФ пересекли границу в районе Харькова, сообщил в Telegram журналист Андрей Цаплиенко, передает Унiан.
Украинские СМИ также сообщают о захвате нескольких блок-постов на украинско-российской границе в Сумской области и взрывах в районе аэропорта “Борисполь“.
Телеграм-каналы пишут об уничтожении военных складов в Сватове Луганской области и уничтожении военного объекта под Днепропетровском.
Украина закрывает воздушное пространство для гражданских самолетов.
"Путин развязал войну против Украины. Продолжаются удары по мирным украинским городам. Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать - прямо сейчас", - пишет в "Твиттере" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022
Президент США заявил, что "президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания"
Заявление президента США Джо Байдена после объявления президентом России Владимиром Путиным "специальной военной операции на Донбассе"
Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания.
Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом.
Мир призовет Россию к ответу. Этим вечером я буду следить за ситуацией из Белого дома и буду продолжать получать регулярные обновления от моей службы национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами из G7, а затем поговорю с американским народом, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры наложат на Россию за этот ненужный акт агрессии против Украины и глобального мира и безопасности.
Мы также будем координировать свои действия с нашими союзниками по НАТО, чтобы обеспечить решительный, совместный ответ, который сдержит любую агрессию против Североатлантического союза. Сегодня вечером Джилл и я молимся за смелых и гордых людей Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к россиянам на русском языке с вопросом, хотят ли они войны, а также заверил, что народ Украины стремится к миру.
"Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наша – настоящая...
Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!