Россия ведет войну против Украины

Из-за войны в Украине Литва вводит режим чрезвычайного положения.

Главы МИД стран Балтии резко осуждают действия России в Украине и призывают к жестким санкциям против агрессора, включая отключение от системы SWIFT.

На границе со Словакией в Ужгороде выстроилась колонна из желающих покинуть Украину.

Нацполиция Украины будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел, передает УНИАН. Такой приказ сегодня, 24 февраля, председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отдал руководителям Главных управлений Нацполиции в областях.Ветеранам органов внутренних дел, готовым защищать Украину, будут выдавать оружие. Процедура будет максимально упрощена из-за агрессии Российской Федерации, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства.Цель выдачи оружия ветеранам усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины.

Пакет санкций Евросоюза против России должен быть расширен на внеочередном заседании совета ЕС, срочно созванном в четверг. Это коснется как банков, так и физических лиц, считает еврокомиссар от Литвы Виргиниюс Синкявичюс.

Официальная информация от Украины: "Город Счастье отбит, противник понес потери. Г. Счастье (Луганская область), был атакован российским агрессором, отвоеван. При попытке нападения уничтожена военная техника и уничтожено около 50 врагов. Счастье в наших руках".

По данным украинских пограничников, российская военная техника пересекла границу страны уже в четырех областях: Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской областях.

Запад созывает экстренные встречи в форматах G7, НАТО, ЕС. Они пройдут 24 февраля. Цель - оказание давления на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. В нем он заявил о создании антипутинской коалиции, о поддержке в сфере обороны и о закрытии воздушного пространства над Украиной для российской авиации.https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/973412196873186/#w=269

МВД Украины сообщает в своем телеграм-канале, что Россия наносит ракетные удары по военным целям в разных местах страны и обстреливает пограничные посты, передает русская служба Би-би-си. "Только что ракеты ударили по центру управления войсками, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы. Защищаем свою землю!" - говорится в сообщении МВД Украины.

"Военное освоение прилегающей к нашим границам территории, если мы позволим это сделать, останется на десятилетия вперед, а может и навсегда. И будет создавать для России постоянно нарастающую и абсолютно неприемлемую угрозу", - сказал Путин в четверг в телеобращении в котором де-факто объявил о начале военных действий против Украины."В декабре 2021 года мы все-таки в очередной раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками о принципах обеспечения безопасности в Европе и нерасширении НАТО - все тщетно", - заявил Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к россиянам на русском языке с вопросом, хотят ли они войны, а также заверил, что народ Украины стремится к миру. "Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наша – настоящая... Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами".https://www.delfi.lt/video/uzsienis/zelenskis-nakti-kreipesi-i-tauta-rusu-kalba-zinau-jog-neparodysit-to-per-rusijos-televizija-bet-zmones-turi-tai-pamatyti.d?id=89539151