"Кроме того, сообщения авиационных наблюдателей указывают на то, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет над Украиной, возможно, разведывательным самолетом", — сказал источник издания.

Информацию о предупреждении Белым домом Зеленского подтвердил также близкий к украинскому президенту источник Newsweek. Он добавил, что это уже третье подобное предупреждение со стороны США за последний месяц.

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По словам анонимного сотрудника разведки США, Пентагон предполагает, что российская атака будет включать в себя авиаудары, удары крылатыми ракеты и наземное вторжение. Кроме того, российские войска могут войти не только со стороны Донецка и Луганска, но и с территории Беларуси. Другой источник Newsweek сказал, что начнется вторжение с кибератаки, за которой последует наземное вторжение, которое, вероятно, произойдет ночью.

CNN сообщает, что, по словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, российские войска пересекли границу и вошли в Донбасс. Эту информацию телеканалу подтвердили два источника, знакомые с данными американской разведки.

Кариньш сослался на имеющуюся в его распоряжении информацию — войска ввели уже после того, как президент России Владимир Путин объявил о независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Днем 23 февраля сайты Верховной Рады, кабинета министров, министерства иностранных дел и других ведомств Украины перестали открываться. В Минцифры страны связали это с масштабной кибератакой.

21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, Совет Федерации разрешил президенту России задействовать российскую армию за рубежом.

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