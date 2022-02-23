Главы МИД Германии и Франции подчеркнули готовность к дальнейшим санкциям против РФ

Мир и свобода в Европе бесценны, поэтому правительство ФРГ готово к экономическим последствиям санкций против РФ за ее действия в отношении Украины, заявила глава МИД Германии Бербок.

Министры иностранных дел Германии и Франции Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Жан-Ив Ле Дриан подчеркнули решимость принимать дальнейшие меры, чтобы избежать военной эскалации конфликта Украины с Россией. "Мир и свобода в Европе не имеют цены", - заявила Бербок на совместной пресс-конференции в Берлине в среду, 23 февраля.

Бербок: Берлин готов к экономическим последствиям санкций

Правительству ФРГ "важно показать, в том числе на национальном уровне", готовность к экономическим последствиям борьбы "за свободную, суверенную и демократическую Украину", заявила она, поддержав решение канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) остановить процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" в ответ на действия президента РФ Владимира Путина.

"Российский президент пытается на востоке Украины повернуть колесо истории вспять в ущерб своим соседям с помощью власти, военных и с абсолютным презрением ко всему тому, что составляет европейский миропорядок", - подчеркнула Бербок. По ее словам, никто не может заглянуть в голову Путина, но Европа готова к любым сценариям.

В свою очередь глава МИД Франции сообщил, что принятый накануне пакет санкций в отношении РФ вступит в силу 23 февраля. Ле Дриан и Бербок также отметили, что ЕС примет решение о новых санкциях, если Кремль предпримет дальнейшие шаги по вторжению в Украину. Главной целью штрафных мер в этом случае станет финансовая система РФ, указали они.

Визит Ле Дриана в Берлин - на фоне эскалации конфликта с РФ

Визит Ле Дриана в Берлин проходит на фоне резкой эскалации конфликта между Россией и Украиной. Вечером 21 февраля РФ признала сепаратистские "Донецкую и Луганскую народные республики", а на следующий день Путин заявил, что независимость "ДНР" и "ЛНР" признается в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Совет Федерации РФ разрешил президенту использовать армию на востоке Украины, у границ которой уже сосредоточено около 150 тысяч российских военнослужащих.

Мировое сообщество резко осудило грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. На Западе опасаются военной эскалации конфликта. Европейский Союз, Великобритания, США, а за ними Канада, Япония и Австралия приняли решения о новых санкциях в отношении России. В свою очередь Киев готовится к введению режима ЧП на всей территории страны - кроме Донецкой и Луганской областей, где он действует уже с 2014 года. Соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, его еще должна утвердить Верховная рада.

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