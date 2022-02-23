МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию

bbcrussian.com

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от любых поездок в Россию, а тем, кто уже находится на территории РФ, - немедленно уехать.

"Подчеркиваем, что пренебрежение этими рекомендациями значительно усложнит обеспечение надлежащей защиты украинских граждан в Российской Федерации", - сообщили в министерстве. Там добавили, что в случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, граждане Украины могут обратиться в посольство Украины, а также в консульства в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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