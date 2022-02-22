Россия признала ДНР и ЛНР в границах областей

Россия признала ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей, заявил президент России Владимир Путин.

Напомним, что в текущих "границах" ЛНР и ДНР (между линией разграничения между подконтрольными и неподконтольными властям Украины зонами) занимают только приблизительно треть Луганской и Донецкой областей Украины.

"Все спорные вопросы будут разрешены на переговорах <…> Но на данный момент это невозможно", — сказал Путин.

"Мы признали все их [ДНР и ЛНР] фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины", — сказал Путин.

"Вчерашнее событие — признание этих республик, продиктовано именно тем обстоятельством, что уже публично руководство Киева начало заявлять о том, что они не собираются выполнять эти соглашения. Поэтому мы вынуждены были принять это решение", — сказал Путин.

Минские договоренности "были убиты" еще задолго до признания ДНР и ЛНР, и не Россией — а киевскими властями, пояснил Путин.

Россия пока не отправляла войска на Донбасс, заявил он, отвечая на вопрос о том, как далеко могут зайти ее войска в регионе. Такой вопрос главе государства задали после того, как Совфед разрешил главе государства использование армии за рубежом.

Поздно вечером 21 февраля президент РФ Владимир Путин распорядился ввести войска РФ на территории в Донбассе, находящиеся под контролем пророссийских сепаратистов, после того, как Россия признала независимость "Донецкой и Луганской народных республик".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал эти действия "еще одной прямой агрессией против Украины, нарушением ее территориальной целостности и суверенитета" и призвал немедленно созвать заседание Совета Безопасности ООН. Канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон осудили решение Путина признать независимость "ДНР" и "ЛНР", назвав его "явным нарушением" Минских соглашений.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!