ЕС готовится заморозить средства депутатов Госдумы

Еврокомиссия разработала проект санкций против около 350 депутатов Госдумы, которые одобрили признание "ДНР" и "ЛНР". Об этом пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Имущество парламентариев в ЕС будет арестовано, а деньги на счетах заморожены. Самим депутатам запретят въезд в Евросоюз. Ожидается, что всего под санкции подпадут несколько сотен российских граждан и компаний.

О разработке таких мер ранее сообщало агенство Reuters. По данным обоих СМИ, в рамках санкций ЕС может запретить торговлю российскими гособлигациями, а также импорт и экспорт товаров с территорий, подконтрольных сепаратистам. Эти территории также не будут включены в соглашение ЕС и Украины о свободной торговле.

Великобритания введет санкции против пяти российских банков и трех "очень состоятельных физических лиц" после решения о вводе войск РФ на территорию Украины, контролируемую самопровозглашенными образованиями "ДНР" и "ЛНР"., заявил премьер-министр Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте во вторник.

Ограничительные меры затронут банк "Россия", Индустриальный сберегательный банк, Генбанк, Промсвязьбанк и Черноморский банк развития и реконструкции. Также санкции коснутся бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Все активы этих лиц в Великобритании будут заморожены, и им будет запрещен въезд в страну, сказал Джонсон. Он подчеркнул, что это лишь "первый транш" санкций, которые британское правительство готово ввести, и при необходимости могут быть наложены и другие ограничения.

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