Госдума России ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР

Депутаты Госдумы проголосовали за ратификацию договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР - самопровозглашенными "республиками" на востоке Украины, о признании которых накануне объявил президент Владимир Путин.

Оба договора депутаты Госдумы ратифицировали единогласно. "За" проголосовали 400 парламентариев. Принятие закона о ратификации депутаты Госдумы встретили стоячей овацией.

Также единогласно депутаты проголосовали за ускоренное вступление в силу обоих документов. Таким образом, документы должны в ступить в силу со дня опубликования, то есть во вторник, 22 февраля.

Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР накануне вечером. Вместе с этим Путин поручил вооруженным силам России "обеспечить поддержание мира" в республиках.

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