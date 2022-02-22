Оба договора депутаты Госдумы ратифицировали единогласно. "За" проголосовали 400 парламентариев. Принятие закона о ратификации депутаты Госдумы встретили стоячей овацией.
Также единогласно депутаты проголосовали за ускоренное вступление в силу обоих документов. Таким образом, документы должны в ступить в силу со дня опубликования, то есть во вторник, 22 февраля.
Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР накануне вечером. Вместе с этим Путин поручил вооруженным силам России "обеспечить поддержание мира" в республиках.
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