Об этом он написал на своей странице в Telegram в понедельник, 21 февраля. Кличко подчеркнул, что введение ограничений должно состояться без обсуждений и отсрочки.
Глава украинской столицы также отметил, что Россия решением о "признании" псевдореспублик нарушила все нормы международного права.
"Россия разрушила все нормы международного права, терзая страну в центре Европы. И останавливаться не собирается. Какие еще нужны аргументы, чтобы наконец унять агрессора?" — он написал.
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