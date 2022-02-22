"Абсурдный спектакль" Путина и "объявление войны". Мировая пресса о признании "ДНР" и "ЛНР"

Решение президента Путина признать независимость Донецкой и Луганской "народных республик" вызвало немедленное осуждение со стороны лидеров западных стран, пригрозивших России жесткими санциями. Западная пресса удивляется тому, как принималось решение о признании так называемых ДНР и ЛНР, и анализирует последствия этого решения и ответные шаги Запада. Вот подборка от Русской службы Би-би-си.

"Абсурдный спектакль" Путина

Guardian задается вопросом, действительно ли заседание Совета безопасности России, на котором его участники, обращаясь к президенту Путину, единогласно высказывались за признание независимости ДНР и ЛНР, транслировалось в прямом эфире. Издание называет происходившее "абсурдным спектаклем".

Обмена мнениями было очень мало, а видимую "спонтанность" мероприятия подрывали крупные планы некоторых участников Совбеза, указывая на то, что "прямая" трансляция на самом деле была снята несколькими часами ранее, пишет издание.

Это не помешало российскому президенту особо отметить, что на мероприятии происходил активный обмен мнениями.

Было совершенно ясно, что решение о признании ДНР и ЛНР было принято задолго до этого странного, срежиссированного мероприятия, комментирует Guardian судьбоносное заседание Совета безопасности России.

Появление Путина спустя несколько часов с длинной, заранее заготовленной речью сделало утверждения о том, что все решения принимались в режиме реального времени, еще менее правдоподобными.

Вполне вероятно, что российский президент вынашивает гораздо более далекоидущие планы, чем просто откусить кусочек от востока Украины и взять на себя официальную ответственность за территории, которые он и так уже де-факто контролировал, пишет Guardian.

Финальные слова Путина о том, что если Киев не прекратит боевые действия, то Украина понесет ответственность "за продолжение кровопролития", были до крайности зловещими. Это звучало просто как объявление войны, отмечает издание.

"Бессвязная речь" Путина

Западу может не всегда нравиться то, что говорит президент Путин, но даже его критики признают, что обычно он говорит хорошо, пишет обозреватель Times Марк Беннеттс.

Однако вчера, когда он объявлял народу, что Россия признает независимость двух поддерживаемых Кремлем самопровозглашенных республик на востоке Украины, он, похоже, утратил свои способности к риторике.

В бессвязной речи, длившейся почти час, российский лидер преподал странный урок истории, отмечает издание.

Вчерашнее выступление было бледной копией его лучших публичных появлений, например, на международной конференции по безопасности 2007 года в Мюнхене, когда он заявил, что Россия выступает против глобальной гегемонии США.

В 2018 году московская элита аплодировала ему, когда он сказал, что Запад проигнорировал предупреждения России о том, что она будет вынуждена модернизировать свой арсенал.

Теперь Путин являет собой одинокую фигуру, пишет Times. Чиновникам приходится изолироваться перед встречами с ним, чтобы защитить его от ковида. Большую часть пандемии он провел в своей загородной резиденции. Некоторые оппозиционеры сомневаются в его психическом здоровье. Издание цитирует Дмитрия Гудкова, критика Кремля, сказавшего: "Нужен хороший психиатр. До или после Гааги [международного трибунала] - открытый вопрос".

NYT: Путин назвал украинскую государственность фикцией. История говорит об обратном

С убежденностью авторитарного человека, не заботящегося об исторических нюансах, Владимир Путин объявил Украину изобретением Ленина, который, по его словам, ошибочно наделил Украину государственностью, предоставив ей автономию в рамках только что созданного советского государства, пишет New York Times.

Неверная интерпретация истории была запредельной даже по меркам бывшего офицера КГБ, назвавшего распад Советского Союза величайшей геополитической катастрофой ХХ века, язвительно замечает NYT.

История и культура России и Украины действительно тесно переплетены. Но счастливое братство наций, с Украиной, уютно вписывающейся в ткань большой России, вызывает сомнения, пишет New York Times.

Части современной Украины действительно веками находились в составе Российской империи. Но другие части попали под юрисдикцию Австро-Венгерской империи, Польши или Литвы.

"Аргумент Путина о том, что Украина исторически принадлежала России, просто неверен", - цитирует New York Times Клиффа Купчана, председателя Eurasia Group, консалтинговой организации по оценке политических рисков.

Созданное при Ленине советское правительство, о котором с презрением отзывался в своей речи Путин, в конечном счете сокрушило зарождающееся независимое украинское государство.

В советское время украинский язык был изгнан из школ, а украинской культуре было разрешено существовать в мультяшных образах карикатур на танцующих казаков.

Не Москва предоставила Украине независимость в 1991 году, а украинский народ, который решительно проголосовал за выход из Советского Союза на демократическом референдуме, напоминает New York Times.

Теперь, когда примерно 190 000 российских солдат окружают Украину, как серп, заявление Путина о том, что само существование Украины как суверенного государства является результатом исторической ошибки, вызовет содрогание на всех землях, когда-то находившихся под властью Москвы.

"Надежд на избежание войны мало"

Daily Telegraph пишет, что тон президента Путина в ходе его обращения к народу и представление Украины как неминуемой угрозы безопасности оставили мало надежд на то, что войны еще можно избежать. В понедельник он направил в Донбасс российских военных "для поддержания мира".

Daily Telegraph цитирует представителя западных спецслужб, заявившего, что российские подразделения на всех предполагаемых направлениях российского вторжения готовы к атаке.

"Все признаки, которые мы видим, свидетельствуют о крупномасштабном вторжении с использованием нескольких направлений, с рядом целей", - сказал чиновник.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал признание ДНР и ЛНР вопиющим нарушением норм международного права, суверенитета и целостности Украины, а президент Байден уже подписал указ о полном запрете торговли и инвестиций в ДНР и ЛНР - отдельно от общего санкционного ответа западных стран. Во вторник США введут новые санкцици против России.

Однако пока непонятно, войдут ли в этот пакет "разрушительные" санкции, обещанные Джо Байденом в случае, если Россия действительно вторгнется на Украину.

ЕС согласовал "ограниченный" пакет санкций, которые будут направлены против тех, кто "несет ответственность" за признание сепаратистских регионов, сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Некоторые политики заявляют, что самые мощные санкции следует придержать в резерве до тех пор, пока российские войска не пересекут границу.

"Потемкинская политика" Кремля

Источник Си-эн-эн в администрации Джо Байдена называет поведение Кремля "потемкинской политикой". "Это потемкинская политика ("Potemkin Politics" - Би-би-си). Президент Путин обостряет конфликт, который сам же и создал", - говорит собеседник Си-эн-эн.

Тем не менее в разговоре с журналистами высокопоставленный чиновник администрации президента США предположил, что само по себе введение новых российских "миротворческих" сил на восток Украины не приведет к полному пакету санкций, которыми администрация угрожает в случае российского вторжения, отметив, что "российские силы присутствуют в этих районах" с 2014 года.

"Поэтому мы будем очень внимательно следить за тем, что они будут делать в ближайшие часы и дни, и наша реакция будет изменяться в соответствии с их действиями", - сказал чиновник. По его словам, "теперь похоже, что Россия будет открыто действовать в этом регионе, и мы будем реагировать соответствующим образом".

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