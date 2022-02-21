Путин в телеобращении к России объявил о признании ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Он объявил об этом в телеобращении к нации. Чуть ранее Кремль уже объявил, что Путин по телефону сообщил лидерам Франции и Германии, что в ближайшее время собирается подписать такой указ.

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон "выразили разочарование таким развитием", но вместе с тем "ими была обозначена готовность к продолжению контактов", сказано в сообщении Кремля.

О своем решении Путин объявил объявлено после экстренного совещания Совета безопасности России, который он собрал в понедельник.

"Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает"

Путин записал телеобращение в своем кабинете. Огромная ее часть была посвящена истории. "Говорить придется обстоятельно и подробно. Вопрос очень серьезный", - предупредил он.

Путин обратился как к россиянам, так и к "соотечественникам на Украине", объяснив это тем, что это не просто соседняя страна, а "неотъемлемая часть нашей собственной истории, наши товарищи, близкие, родственники". "Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер", - заявил он, объясняя необходимость "проинформировать" о "дальнейших шагах в этом направлении".

"Современная Украина была целиком и полностью создана Россией точнее большевистской, коммунистической России, - утверждает Путин, который и ранее высказывал похожие мысли. - Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к России способом".

Сталин, согласно его логике, присоединил к Украине земли, ранее принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии, а Хрущев "зачем-то отобрал у России Крым и подарил его Украине".

Путин раскритиковал ленинские принципы государственного строительства: "Все было именно так, это исторический факт!" "Украина имени Владимира Ильича Ленина - он его автор и архитектор… Это целиком и полностью подтверждается документами", - утверждает Путин.

Далее он подробно говорил о распаде СССР и напомнил о программе декоммунизации на Украине.

"Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает! - сказал Путин. - Мы готовы показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация".

Россия, по его словам, признала независимые государства после прекращения существования Советского Союза. Путин заявил, что Россия полностью рассчиталась по советскому долгу, а Киев якобы не выполнял свои обязательства, хотя Москва с Украиной общалась "открыто и честно". Он также напомнил о "воровстве" российского газа, обвинил в поощрении национализма и отказал в праве собственной государственности. Досталось от него и украинским "олигархам".

Если верить Путину, "олигархические кланы" и коррупция в 2014 году "довели Майдан до государственного переворота" (при поддержке Запада, как заявляет Путин), а затем "националисты" устроили "настоящий террор" в отношении своих противников и "столкнули Украину в бездну гражданской войны". Кроме того, Украина, по словам российского президента, "переживает острый экономический кризис": "Бедность, безысходность..."

Еще в своем обзоре Путин заявил, что Украину "загнали под внешнее управлении" с помощью западных советников и НКО, которые якобы оказывают прямое влияние на все решения (даже на муниципальном уровне). Не забыл он и о "церковном расколе".

Путин считает не пустой бравадой разговоры о том, что Украина может снова обладать тактическим ядерным оружием - это "вопрос времени". "Мы не можем не реагировать на эту реальную опасность", - сказал он. США и НАТО "приступили к беззастенчивому освоению Украины" как театра военных действий, продолжил президент России. Учебные миссии НАТО он считает прообразом баз альянса, а возможное вступление Украины в НАТО - прямой угрозой для России. Путин в который раз заявил, что Москве обещали не допустить такого расширения.

Далее Путин выразил опасение, что Запад будет использовать Украину как плацдарм: "И нам сегодня не хочется верить... Но это так! Хочу, чтобы это поняли и в России, и на Украине".

Напомнив о требованиях по безопасности, предъявленных им Западу, Путин наконец - примерно через час после начала своей реши - перешел к "положению дел на Донбассе". "Убийство мирных жителей", "блокада" не прекращаются, утверждают он. Путин снова при этом повторил слово "геноцид".

Рынок акций и рубль на вечерних торгах продолжали падение в ожидании, когда Путин объявит в телеэфире о своем решении. Курс доллара на бирже достиг 80 рублей.

После Совбеза

Решение объявлено после экстренного совещания Совета безопасности России, состоявшегося ранее в понедельник и транслировавшего по телевидению. Участники этого заседания, среди которых были спикеры обеих палат парламента, министры и руководители других государственных органов, единодушно высказались за признание суверенитета самопровозглашенных республик Донбасса.

При этом некоторые участники Совбеза говорили не только о признании независимости ДНР и ЛНР от Украины, но и о присоединении этих территорий к России.

Меньше чем за час до этого с обращением к Путину выступили лидеры самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они попросили российского президента признать независимость ДНР и ЛНР "с целью возможности полноценного противостояния военной агрессии украинской власти" и "недопущения массовой гибели жителей".

Ранее с таким же призывом к Путину обратились депутаты депутаты Госдумы. 15 февраля они приняли документ, который предусматривал направление президенту просьбы рассмотреть вопрос о необходимости признания самопровозглашенных республик Донбасса. При этом большинство парламентариев поддержало документ, который внесли в Госдуму представители КПРФ - он, в отличие от проекта депутатов от "Единой России", предполагал обращаться по этому поводу напрямую к президенту, а не проводить перед этим консультации с МИД России.

Реакция Киева и Запада

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером сообщил, что провел срочные консультации с президентом Франции и канцлером Германии в связи с заявлениями, прозвучавшими на Совбезе России. Он также созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил Путину после заседания Совбеза России и осудил планы признания "так называемых Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств", сообщила пресс-служба канцлера. Шольц предупредил, что такой шаг станет односторонним нарушением соглашений со стороны России.

Ранее с таким же призывом к Путину обратились депутаты депутаты Госдумы. 15 февраля они приняли документ, который предусматривал направление президенту просьбы рассмотреть вопрос о необходимости признания самопровозглашенных республик Донбасса. При этом большинство парламентариев поддержало документ, который внесли в Госдуму представители КПРФ - он, в отличие от проекта депутатов от "Единой России", предполагал обращаться по этому поводу напрямую к президенту, а не проводить перед этим консультации с МИД России.

Реакция Киева и Запада

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером сообщил, что провел срочные консультации с президентом Франции и канцлером Германии в связи с заявлениями, прозвучавшими на Совбезе России. Он также созвал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц позвонил Путину после заседания Совбеза России и осудил планы признания "так называемых Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств", сообщила пресс-служба канцлера. Шольц предупредил, что такой шаг станет односторонним нарушением соглашений со стороны России.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал Путин не признавать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, уважать международное право и минские договоренности. Он напомнил, что в противном случае Россию ожидают экономические меры: "Если будет аннексия, будут санкции".

После этого Кремль сообщил, что Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Шольцем и сообщил, что "в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ".

Шольц и Макрон встречались с Путиным на прошлой неделе в Москве. Накануне Путин дважды говорил с Макроном по телефону, в том числе ночью. Елисейский дворец сообщал, что президенты США и России в принципе согласны провести саммит, чтобы найти дипломатический выход из кризиса вокруг Украины.

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