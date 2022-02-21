ЕС утвердил выделение Украине пакета помощи объемом 1,2 миллиарда евро

Совет ЕС принял решение о выделении Украине кредитов на общую сумму 1,2 млрд евро в связи с негативным влиянием геополитической напряженности на ее экономику.

Совет Европейского Союза утвердил выделение Украине макрофинансовой помощи на общую сумму 1,2 миллиарда евро. Данный пакет будет предоставлен Украине в виде кредитов и направлен на укрепление стабильности в этой стране, оказавшейся в ситуации острого кризиса, говорится в распространенном в понедельник, 21 февраля, в Брюсселе заявлении Совета ЕС.

"ЕС ускорил выделение экономической помощи Украине, поскольку текущая геополитическая напряженность оказывает негативное влияние на ее экономическую и финансовую стабильность. Постоянные угрозы безопасности уже вызвали значительный отток капитала", - поясняется в тексте заявления. Кроме того, "Украина уже теряет доступ к международным рынкам капитала из-за повышенной геополитической неопределенности и ее влияния на экономическую ситуацию", отмечается далее.

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Пакет помощи рассчитан на 12 месяцев и будет состоять из двух траншей. Первый из них будет переведен уже в скором времени при выполнении предварительных политических условий и удовлетворительной реализации Украиной программы МВФ, а также вступления в силу Меморандума о взаимопонимании по мерам структурной политики, который должен быть согласован Киевом и Еврокомиссией. Предоставление второго транша будет связано с постоянным удовлетворительным выполнением программы МВФ и Меморандума о взаимопонимании.

Пакет согласован в короткие сроки

Крупный пакет помощи Киеву утвержден всего через 21 день после того как Еврокомиссия внесла соответствующее предложение, указывается далее. Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр подчеркнул, что европейцы "действовали быстро и решительно", чтобы помочь Киеву. О предоставлении данного пакета Киеву накануне на Мюнхенской конференции по безопасности заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

За последние дни резко усилилась напряженность в конфликте России и Украины. Президент США Джо Байден уверен в том, что Кремль уже принял решение о вторжении, в том числе намерен захватить Киев. По данным западных спецслужб, в регионах вдоль украинской границы размещены около 150 тысяч российских военнослужащих.

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