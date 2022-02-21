"Это большой Совет безопасности", - сказал Песков.

На вопрос журналистов, является ли заседание Совбеза экстренным или регулярным, пресс-секретарь президента ответил, что это “не регулярное” заседание. На вопрос о повестке заседания Дмитрий Песков не ответил.
По словам Пескова, у Владимира Путина на понедельник также запланировано “несколько телефонных разговоров международных".

Законодатели готовятся

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На прошлой неделе стало известно, что на 22 февраля назначено внеочередное заседание Совета Федерации. Согласно официальной информации, сенаторы будут обсуждать закон о повышении пенсий ветеранам военной службы перед Днем защитника Отечества.

Однако многие политологи высказали предположение, что созыв верхней палаты парламента связан с обострением кризиса на границе России и Украины.

Также на 22 февраля назначено заседание Госдумы, которая ранее обратилась к президенту с просьбой признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В последние несколько дней ситуация на российско-украинской границе, как утверждают представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, резко обострилась. Пророссийские сепаратисты заявляют, что украинские военные якобы пытаются атаковать их позиции.

В ночь на понедельник, по заявлению представителей ЛНР, из-за обстрелов украинской армии погибли двое мирных жителей и разрушен жилой дом. Сообщается также о взрыве в районе донецкого аэропорта и о подрыве склада с артиллерийскими боеприпасами - якобы "в результате прорыва диверсионной группы противника".

Киев отрицает заявления об обстрелах и активных боевых действиях, обвиняя пророссийских сепаратистов и поддерживающую их Москву в провокациях с целью создать предлог для эскалации.

В конце прошлой неделе началась эвакуация жителей территорий, подконтрольных самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Власти ДНР ранее заявили о планах эвакуировать в Россию около 700 тысяч человек. По данным на утро понедельника, российскую границу со стороны ДНР и ЛНР пересекли около 61 тысячи человек.

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