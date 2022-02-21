В Покрове проходит новое заседание суда над Алексеем Навальным

На втором заседании по новому делу в отношении Навального выступил бывший соратник оппозиционера Виталий Серуканов. Ранее он обвинил Навального в больших тратах во время президентской кампании.

В ИК-2 в Покрове Владимирской области возобновился процесс по делу отбывающего реальный срок российского оппозиционера Алексея Навального. В понедельник, 21 февраля, в колонии открылось выездное заседание Лефортовского суда Москвы, который рассматривает уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и в оскорблении судьи.

В начале заседания защита политика внесла ходатайство об ознакомлении с делом нового адвоката Евгения Соломатова, суд его удовлетворил. При этом он запретил снимать материалы дела на мобильники, сославшись на соответствующий запрет на территории ИК. Журналистов, как и на первом заседании, допустили в специальную комнату, где они могли следить за трансляцией из зала суда. Часть журналистов пустить отказались, сославшись на недостаток мест, сообщила соратница оппозиционера Кира Ярмыш в соцсетях.

Экс-соратник Навального выступил с обвинениями в его адрес

Как сообщает "Медиазона", первым допросили бывшего замглавы московского штаба Навального Виталия Серуканова. Он назвал команду политика "закрытым тоталитарным обществом", где он сам - "один маленький бог". Кроме того, Серуканов заявил, что во время президентской кампании Навального некоторые сотрудники штабов получали 30 тысяч рублей в месяц, а из-за задержки зарплат ему самому приходилось платить их из своего кармана. В то же время сам Навальный тратил огромные деньги, указал далее бывший соратник оппозиционера.

Кроме того, будет допрошен бывший сотрудник ФБК Федор Горожанко, которого обвинили в краже личных данных сторонников оппозиционера. По данным команды Навального, на заседании выступят три свидетеля со стороны обвинения.

Новое дело в отношении Навального

Новое уголовное дело против Навального Лефортовский суд начал рассматривать по существу 15 февраля. Оппозиционера обвиняют в "особо крупном мошенничестве" и неуважении к суду. "Дело о мошенничестве" было открыто в конце 2020 года. По версии следствия, Алексей Навальный и его команда потратили на личные цели 356 миллионов рублей, которые были собраны в качестве пожертвований на деятельность основанного политиком "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) и сети штабов Навального.

О возбуждении дела о неуважении к суду стало известно в мае 2021 года. Речь идет об оскорблении, якобы нанесенном мировой судье участка №321 Бабушкинского района Москвы Вере Акимовой, которая признала Навального виновным в клевете на ветерана. Впоследствии оба дела были объединены в одно производство. В рамках нового дела Навальному может грозить еще до 15 лет колонии в дополнение к текущему сроку.

Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста российский оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

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