Макрон обсудил ситуацию в Украине с Путиным и Зеленским, все стороны выступили за прекращение огня

Президент Франции Эммануэль Макрон 20 февраля провел телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Путин и Макрон заявили о необходимости прекращения огня в Донбассе, сообщает BFM TV.

Зеленский также выступил за «активизацию мирного процесса». Украинский президент призвал к введению «режима тишины» и немедленному созыву трехсторонней контактной группы. В сообщении Елисейского дворца говорится, что Зеленский «подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня».

Разговор Макрона с Путиным продолжался 1 час и 45 минут, с Зеленским французский президент говорил около 30 минут.

BFM TV со ссылкой на Елисейский дворец пишет, что Путин и Макрон говорили о том, как «избежать крупной войны в Европе».

В Кремле заявили, что Путин назвал причиной эскалации «провокации украинских силовиков», а также сказал, что поставки вооружения странами НАТО в Украину «подталкивают Киев к военному решению так называемой проблемы Донбасса».

В сообщении пресс-службе Путина также говорится, что Украина отказывается от реализации Минских соглашений и «имитирует переговорный процесс».

На сайте Елисейского дворца говорится, что Путин и Макрон договорились о возобновлении работы в рамках Нормандского формата на основе предложений, сделанных Украиной в последние дни.

«Дипломатическая работа должна позволить продвинуться вперед на основе последних переговоров с привлечением всех заинтересованных сторон, чтобы, если будут выполнены условия, достичь встречи на самом высоком уровне для определения нового порядка мира и безопасности в Европе», — говорится в сообщении.

Президенты России и Франции также договорились, что в ближайшие дни должны состояться переговоры глав МИД стран.

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