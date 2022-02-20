Глава Евросовета призвал провести конференцию доноров для Украины

С Россией следует вести более жесткий диалог, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Москва ошибается, если надеется ослабить Запад и Украину.

На фоне угрозы военного вторжения России в Украину председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал Запад увеличить финансовую поддержку Киева и, в частности провести конференции доноров для Украины. Москва ошибается, если рассчитывает ослабить Запад и Украину, заявил Мишель на Мюнхенской конференции по безопасности в воскресенье, 20 февраля. Он вновь предупредил Россию о грозящих ей "масштабных санкциях" за эскалацию конфликта с Украиной.

Глава Евросовета напомнил, что ЕС уже создал для Киева пакет помощи объемом 1,2 млрд евро. Одновременно он призвал к еще более тесной интеграции Украины и ЕС.

Открывая третий, заключительный день Мюнхенской конференции, Шарль Мишель заявил о необходимости более жесткого диалога Запада с Москвой. "Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь, в то время как Россия проводит ракетные испытания и продолжает стягивать войска", - подчеркнул он. Между тем остается под вопросом, хочет ли Кремль диалога, отметил далее Мишель.

Эскалация кризиса на границе Украины и России

Мюнхенская конференция по безопасности проходит на фоне резко обострившегося кризиса, связанного с угрозой вторжения России в Украину. Впервые за много лет на ней отсутствует российская делегация. После того как главы самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" распространили видеообращения об эвакуации населения в Россию, жителей Донбасса начали привозить на автобусах в Ростовскую область. Метаданные в Telegram свидетельствуют, что обращения, представленные как актуальные, были записаны двумя днями ранее.

В СММ ОБСЕ за минувшие сутки зафиксировали более 1500 нарушений режима прекращения огня. Президент США Джо Байден уверен в том, что Кремль уже принял решение о вторжении, в том числе намерен захватить Киев. В "ДНР" и "ЛНР" в тот же день объявили всеобщую мобилизацию, а луганские сепаратисты 20 февраля заявили о гибели двух мирных жителей в результате украинского обстрела. По данным западных спецслужб, в регионах вдоль украинской границы размещены около 150 тысяч российских военнослужащих. Москва утверждает, что не планирует нападение.

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