Зеленский в Мюнхене: есть лучшие способы помочь Украине, чем предупреждения о российском вторжении

Президент Украины Владимир Зеленский, прилетевший в Мюнхен на фоне все более грозных предупреждений о скором вторжении российских войск, упрекнул Запад в том, что он помогает его стране неправильно: военную и финансовую помощь обставляет обременительными условиями, не дает четкой перспективы интеграции в ЕС и НАТО, а сам фактически ведет политику умиротворения агрессора.

Он добавил, что Украина может пересмотреть Будапештский меморандум, в котором закреплен ее безъядерный статус.

В Мюнхенской конференции по безопасности принимают участие представители более 30 стран, но России впервые за последние 23 года среди них нет. От участия Владимира Путина в конференции по видеосвязи Кремль также отказался.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что убежден, что Путин принял окончательное решение о вторжении на Украину. Официально Москва утверждает, что не планирует нападение.

В субботу Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет. В пятницу главы ЛНР и ДНР объявили об эвакуации населения в Россию, а утром 19 февраля власти самопровозглашенных республик объявили всеобщую мобилизацию.

Выступление Зеленского

"Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия - не хочет нападать. Кто-то из нас лжет. Это еще не аксиома, но уже не гипотеза", - начал свою речь президент Украины.

Выступление Владимира Зеленского, которого, как передает корреспондент Би-би-си Лиз Дюсетт, на конференции встретили овацией, изобиловало упреками в адрес Запада, который, как он отметил, требует реформ от страны, ведущей активные боевые действия. В угрозу военной агрессии со стороны России он, судя по всему, по-прежнему до конца не верит: по его словам, "Российская Федерация - все-таки это целый народ. И поэтому я считаю, что они не смогут пойти войной против украинского народа".

"Оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории, которая по площади больше чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное - нет миллионов наших граждан. Всего этого нет. Но кое-что есть. Это право. Право требовать перейти от политики умиротворения в обеспечение гарантий безопасности и мира", - заявил президент Украины в своей речи, обращенной к западным политикам.

Политикой умиротворения называли дипломатическую линию Великобритании и Франции в преддверии Второй мировой войны, когда тогдашние ведущие демократии Западной Европы уступали требованиям гитлеровской Германии в надежде, что это удовлетворит аппетиты диктатора. Самый одиозный эпизод этой политики случился в 1938 году как раз в Мюнхене, где Гитлер добился от них признания его претензий на Судетскую область Чехословакии без ее согласия.

Зеленский добавил, что дал поручение главе МИД инициировать консультации в рамках Будапештского меморандума, подписанного 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

Подписав этот документ, Украина обязалась сохранять статус безъядерной державы в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности от других подписантов, в том числе России.

"Я поручил МИД созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума. И если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году", - заявил президент. Это может означать, что Украина рассматривает отказ от безъядерного статуса.

Нынешней помощи Запада Украине, по словам президента, недостаточно. "Дайте безусловные деньги. Почему, когда каждый раз нам выделяют те или иные суммы, то вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ? Послушайте, есть еще война. Есть еще страна в мире, у которой на востоке такая сильная армия и которая делает реформы? Это все непросто", - сказал он в ходе выступления.

Также Зеленский сказал, что Украине не дают четких гарантий безопасности и не обозначают, сколько должно пройти времени для ее вступления в НАТО и ЕС.

По его словам, "чтобы действительно помочь Украине, западным странам не нужно постоянно говорить только о датах вероятного вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря. Нам намного больше нужны другие даты. И все отлично понимают какие", - подчеркнул он.

Президент посетовал на отсутствие прогресса в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу, добавив, что Украина старается во всем придерживаться Минских соглашений.

"Украина и дальше будет идти только по дипломатическому пути ради мирного урегулирования. В рамках Минских договоренностей, которые подписывали не мы, но которые мы должны выполнять. И в рамках Нормандского формата, который мы не срываем, но который мы стремимся разблокировать. Но вместе с тем, это не означает, что поиски мира ограничены исключительно этим", - заявил он.

Зеленский рассказал о своей недавней поездке на линию соприкосновения в Донбассе.

"А рядом - 30 детей. Идущие… нет, не в НАТО, а на уроки, в школу. У кого-то - физика. Зная ее элементарные законы, даже дети понимают, как бессмысленно звучат заявления о том, что эти обстрелы ведутся со стороны Украины", - сказал он.

На эту часть речи отреагировала представительница МИД России Мария Захарова.

"Заявление "они стреляют сами" в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая, какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы", - написала она в своем Telegram-канале.

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