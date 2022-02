Видеообращения глав сепаратистских образований "Донецкой народной республики" ("ДНР") и "Луганской народной республики" ("ЛНР") Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, в которых они объявляют об эвакуации населения в Россию, были записаны заранее — 16 февраля. Об этом сообщил Арик Толер, работающий в Bellingcat и занимающийся проверкой новостей, касающихся конфликта на востоке Украины.

"Глава "ЛНР" разместил видео об эвакуации в госСМИ, однако метаданные показывают, что файл был создан два дня назад (в Telegram метаданные сохраняются)", — написал Арик Толер в Twitter. Запись Пасечника размещена в Telegram-канале "ЛуганскИнформЦентр".

"Видео Пушилина тоже записано 16 февраля", — добавил Толер.

Head of the LNR posted a video about evacuation on the state news outlet, but the metadata shows that the file was created two days ago (Telegram retains metadata). Testing some other videos on the channel to see other creation dates, will post below.https://t.co/yJ5jj5cD7q