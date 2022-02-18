Условный срок Олегу Навальному по "санитарному делу" заменили реальным

Суд в Москве удовлетворил ходатайство ФСИН и отправил брата оппозиционера Алексея Навального в колонию. На заседании подсудимого не было.

Люблинский районный суд Москвы заменил Олегу Навальному условное наказание по "санитарному делу" на реальное лишение свободы. Об этом сообщил в пятницу, 18 февраля, его адвокат Никос Параскевов в своем аккаунте в Twitter. По решению суда, наказание брат находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального будет отбывать в колонии строгого режима.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене условного срока Олега Навального на реальный "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления".

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На заседании подсудимого не было. Судья, ссылаясь на материалы уголовно-исполнительной инспекции, сообщил, что Олег Навальный в сентябре 2021 года улетел на Кипр и до сих пор не вернулся в Россию. 26 января его имя появилось в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

"Санитарное дело"

"Санитарное дело" было возбуждено около года назад после акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Помимо Олега Навального, по данному делу были вынесены обвинительные приговоры главе "Альянса врачей" Анастасии Васильевой, пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш, участнице Pussy Riot Марии Алехиной и другим.

По версии следствия, фигуранты призывали выйти на акцию в поддержку находящегося под стражей Алексея Навального, чем провоцировали людей на нарушение коронавирусных ограничений.

Согласно приговору, Олег Навальный в период испытательного срока был обязан не менять постоянное или временное место жительства без уведомления властей, а также приходить на регистрацию в специализированный орган.

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