Лукашенко о выводе российских войск: столько, сколько надо, будут находиться здесь

Совместные учения с Россией "Союзная решимость-2022" проводятся на территории Беларуси с 10 февраля и официально должны завершиться 20 февраля. Количество участвующих в учениях российских солдат официально не называлось. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что их около 30 тысяч.

16 февраля глава МИД Беларуси Владимир Макей пообещал, что на территории страны не останется ни одного российского военнослужащего и ни одной единицы боевой техники.

Совместные учения он назвал вполне обоснованными. "Мы видим, какую активность проявляет НАТО на наших западных границах, в том числе и в Украине. Это ответ на те действия, которые предпринимаются нашими западными партнерами", - отметил глава белорусского МИД.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что дата вывода войск из Беларуси - его "личное дело с Путиным". Встреча Путина с Лукашенко запланирована на 18 февраля.

"Примем решение - выведем за сутки. Примем решение месяц - будут стоять месяц. Столько, сколько надо, будут находиться здесь вооруженные силы [России]. Это наша земля, наша территория. Мы здесь работаем, учимся и будем дальше учиться", - сказал Лукашенко 17 февраля во время посещения полигона Осиповичский (на нем проходят учения).

Отвечая на вопрос журналистов о признании ДНР и ЛНР, Лукашенко заявил, что будет принимать это решение совместно с Владимиром Путиным. Лукашенко также добавил, что если бы украинские власти захотели, конфликт на юго-востоке страны был бы давно решен.

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