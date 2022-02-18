Байден и Блинкен заявили о готовности России начать вторжение в ближайшие дни

Российские войска готовятся начать вторжение на Украину уже в ”ближайшие дни”, однако если этого не произойдет, Соединенные Штаты воспримут это с облегчением. Об этом, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. О скором вторжении сказал и президент США Джо Байден.

”По нашей информации ясно, что эти [российские] силы, в том числе наземные войска, самолеты, корабли, готовятся начать атаку против Украины в ближайшие дни”, — сказал Блинкен и добавил, что Россия может ”создать предлог” перед наступлением.

Кроме того, глава Госдепа предложил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе, а также подтвердил получение США ответов России по гарантиям безопасности. ”Мы получили сегодня [российский] ответ, мы его изучаем”, — сказал он.

С осени прошлого года западные СМИ и политики обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. Не единожды назывались конкретные даты ”вторжения”. Так, неделей ранее источник Politico сообщил, что президент США Джо Байден предупредил союзников о возможном вторжении 16 февраля. В этот день Reuters вел прямую трансляцию из Киева, однако российские войска так и остались на своих позициях. Позже пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс указал, что США не указывали конкретные сроки вторжения России.

17 февраля Politico вновь опубликовало материал, в котором аналитики сообщили, что Россия может вторгнуться на Украину после 20 февраля.

Еще одно предупреждение от Джо Байдена

Вероятность вторжения России на Украину очень высока, оно может состояться в ”ближайшие несколько дней”. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает The Telegraph.

”Есть все признаки того, что Россия готова вторгнуться на Украину в ближайшие несколько дней”, — сказал он и уточнил, что угроза вторжения остается ”очень высокой”.

Кроме того, президент США отметил, что у него есть информация о проведении Россией вооруженной операции ”под чужим флагом”.

Кремль неоднократно опровергал планы по нападению на Украину, напоминает РБК.

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