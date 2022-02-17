Россия потребовала вывести войска США из Восточной Европы

Россия передала США ответ на американские предложения по безопасности в Европе. В Москве считают, что Вашингтон не готов договариваться и грозят военно-техническими мерами.

Россия потребовала вывести войска США из Восточной Европы и стран Балтии. Такая позиция содержится в письменном ответе Москвы Вашингтону "по предложениям в сфере безопасности", переданном в четверг, 17 февраля, послу США в РФ Джону Салливану. "Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно", — указывается в документе.

В Москве заявляют, что США не дали конструктивного ответа на предложения России по гарантиям безопасности. Особенно по положениям, имеющим для России "принципиальное значение". "Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г.", — отмечается в письме.

В документе также указывается, что при отсутствии у США готовности договариваться "Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера".

Как заявил агентству "Интерфакс" зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, "военно-техническим ответом РФ" может стать размещение российских военных баз и контингента в "странах Латинской Америки, в том числе в Венесуэле", а также размещение гиперзвукового оружия на различных направлениях.

В последние месяцы отношения между Россией и Западом резко обострились из-за концентрации российских войск на границе Украины. В конце 2021 года появились первые сообщения о том, что РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Запад полагает, что Россия готова к новому вторжению в Украину и грозит ей жесткими ответными санкциями. Москва отрицает наличие таких планов и обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

В конце декабря Россия выступила с требование предоставить "гарантии безопасности" в адрес США и НАТО, настаивая на сокращении американских войск и вооружений в Европе и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток. Североатлантический альянс и Вашингтон не готовы выполнять эти требования, указывая, что двери в НАТО, в том числя для Украины и Грузии, останутся открытыми.

Целая серия международных переговоров и визитов западных политиков в Москву с целью разрядить ситуацию и добиться дипломатического решения конфликта не принесли конкретных результатов.

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