Блинкен: Признание независимости ДНР и ЛНР станет грубым нарушением международного права

Правительство США осудило обращение Госдумы России к президенту Владимиру Путину признать независимость отколовшихся от Украины двух сепаратистских регионов, так называемых "ДНР" и "ЛНР". Согласие Кремля будет означать, что российское правительство полностью откажется от своих обязательств по минским соглашениям, предупредил в среду, 16 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Принятие этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, станет грубым нарушением международного права, поставит под сомнение заявленное Россией обязательство продолжать дипломатическую работу для достижения мирного урегулирования этого кризиса", — заявил глава американского внешнеполитического ведомства. По его словам, в случае принятия резолюции потребуется быстрый и решительный ответ США и их союзников.

НАТО и ЕС также предупредили Москву о возможных последствиях такого шага.

Дума проголосовала за обращение к Путину



Ранее, 15 февраля, депутаты Госдумы приняли постановление об обращении к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". За законопроект, подготовленный фракцией КПРФ проголосовал 351 депутат, против были 16 и еще один воздержался. Аналогичный документ, подготовленный партией "Единая Россия", предусматривающий до обращения к президенту проведение Госдумой консультаций с МИД России, поддержали 310 парламентариев.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" не соотносится с минскими соглашениями. В Кремле подчеркнули, что обращение Госдумы отражает волю народа, но по этому вопросу ничего не решено.

Так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" в мае 2014 года объявили о независимости от Украины после того, как большинство участников "референдумов", прошедших в этих регионах Донбасса, поддержали принятие "актов о самоопределении" "ДНР" и "ЛНР". Дипломатически обе самопровозглашенные "республики" Донбасса признаны лишь Южной Осетией, независимость которой оспаривается подавляющим большинство стран, включая Германию.

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