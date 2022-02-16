"Наконец-то стукнул кулаком по столу": СМИ ФРГ о встрече Шольца и Путина

Первая личная встреча Олафа Шольца на посту канцлера ФРГ с президентом РФ Владимиром Путиным стала главной темой для большинства немецких СМИ. DW приводит самые яркие цитаты.

Визит Олафа Шольца в Москву и его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Кремле на фоне конфликта вокруг Украины и растущего числа разногласий между Москвой и Западом стал в среду, 16 февраля, ключевой темой для немецких СМИ. Многие журналисты считают итоги этой поездки дипломатическим успехом нового канцлера Германии, однако высказываются и опасения, что "оттепель" продлится недолго. DW приводит самые показательные пассажи из публикаций в немецкой прессе.

FAZ: "Это, черт возьми, обязанность Запада"

"Путин и Шольц разговаривают друг с другом три с половиной часа. То, что они говорят на пресс-конференции, показывает, что разногласия почти по всем вопросам остались очень глубокими и отчасти непреодолимыми", - указывает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), описывая атмосферу, царящую во время визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Кремль. Шольц говорит, что возможную войну между Россией и Украиной нужно предотвратить любым способом, пишет издание и цитирует эмоциональные слова канцлера Германии в этой связи: "Это, черт возьми, наша обязанность и наша задача - не допустить военной эскалации".

"Путин же все время дает понять, что мир зависит от того, готов ли Запад обсуждать требования России единым пакетом. Иначе Кремль не уступит", - отмечает FAZ. По оценке авторов, Фридриха Шмидта (Friedrich Schmidt) и Маркуса Венера (Markus Wehner), Путин и Шольц демонстрируют готовность продолжать диалог, "однако согласия между ними не видно, а атмосфера практически морозная".

При этом издание отмечает, что Шольц очень основательно подготовился ко встрече с президентом РФ: "Он вчитался в детали соглашений, пообщался с немецкими и международными экспертами по России, как лично, так и онлайн. Даже со своей предшественницей на посту канцлера Ангелой Меркель (Angela Merkel) несколько недель назад он поговорил о Путине, все-таки она знает этого россиянина после многочисленных встреч и телефонных разговоров за прошедшие почти два десятилетия особенно хорошо, во всяком случае, лучше, чем большинство других западных политиков".

Небольшой укол Шольца в сторону Путина также не остался без внимания журналистов. "Когда речь зашла о вопросе вступления Украины в НАТО, Путин заявил, что для России не велика разница, произойдет ли это завтра или послезавтра. На это Шольц заметил, что пока этот шаг не планируется вовсе. "Не знаю, сколько времени президент РФ собирается оставаться на своем посту", - сказал он, обращаясь к Путину, который занимает свою должность с 2000 года и недавно подготовил себе возможность остаться президентом до 2036 года, напоминают немецкие журналисты.

Der Tagesspiegel: "Шольц решительно защищал свои принципы"

Газета Der Tagesspiegelс похвалой отзывается о том, как Олаф Шольц держался во время встречи с Путиным в Москве. "Когда германский, и при этом социал-демократический канцлер ведет в Москве переговоры о войне и мире, мы сразу же слышим эхо истории. Тут и воспоминания о попытках СССР, а позже и России заключить с Германией соглашения без участия Запада, а порой и против Запада. Тут и раздел Польши и балтийских стран между двумя государствами во время Второй мировой войны, и нападение Германии на Советский Союз. Тут и "восточная политика" и политика примирения Вилли Брандта (Willy Brandt), который получил в лице Москвы надежного партнера. Тут и Михаил Горбачев, открывший путь к объединению Германии", - перечисляет обозреватель Ханс Монат (Hans Monath).

"Однако новая ситуация требует новых ответов, - продолжает он. - О том, что новая "восточная политика" будет только европейской, Шольц объявил еще в своем обращении к правительству ФРГ. И этой программы он четко придерживался в Москве и избегал всего, что могло бы возбудить у партнеров (Германии. - Ред.) подозрение, что ФРГ заключает особые соглашения с Россией".

По мнению немецкого журналиста, Шольц держался на пресс-конференции с Путиным "уверенно и решительно защищал свои принципы". "Он дистанцировался от Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) перед лицом его друга Путина и затронул такие темы, как "Мемориал", Deutsche Welle и Алексей Навальный, а также возразил на упрек президента РФ, что НАТО развязала войну посредством операции в Косово".

Журналист подчеркивает также, что Шольц впервые произнес слова "Северный поток - 2" в связи с возможными санкциями Запада против России. "Находясь в Кремле, он тем самым дал четкий сигнал, что экономические интересы не заставят Германию затормозить, если речь зайдет о санкциях в случае эскалации", - пишет Монат.

Резюмируя, обозреватель Der Tagesspiegel отмечает: "Возвращаясь в Берлин, Шольц не мог похвастаться прорывом, однако он достиг успеха: ведь пространство для дискуссии было сохранено, переговоры будут продолжены. Вопросы для обсуждения есть. И то хорошо".

Frankfurter Rundschau: "После оттепели может снова начаться мороз"

Успешными итоги визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву счел и обозреватель газеты Frankfurter Rundschau Штефан Шолль (Stefan Scholl). "Федеральный канцлер Олаф Шольц во время своего трудного рабочего визита в Кремль добился неожиданных дипломатических успехов. Но некоторые считают, что за оттепелью может снова последовать мороз", - пишет он.

Разрядке атмосферы переговоров способствовал "спешно объявленный отвод российских войск с украинской границы", указывает журналист. "Пока государственный гость в Александровском саду возле Кремля следовал традиционному ритуалу возложения венка к Вечному огню павшим во Второй мировой войне(...), российское государственное телевидение показывало, как на товарные поезда грузили танки в зимнем камуфляже".

"Российская столица встретила Шольца нежданной политической оттепелью", хотя "еще два дня назад его миссия казалась безнадежной", учитывая, что "немцу, имеющему еще мало опыта на международной политической арене" нужно было не только выразить четкую позицию Запада в споре о "гарантиях безопасности" в Европе и членстве Украины в НАТО, но и затронуть такие темы, как закрытие корпункта DW в Москве, "новые издевательские медицинские тесты", предъявления которых МИД РФ требует от немецких бизнесменов и их семей, и конечно, дело Навального, продолжает автор.

Комментируя конфликт вокруг Украины, немецкий журналист отмечает, что возвращение к исполнению минских договоренностей, по мнению многих, по крайней мере на какое-то время вытеснит из повестки дня предложение Госдумы РФ признать "ДНР" и "ЛНР". "Однако, если исполнение минских соглашений окажется невозможным из-за сопротивления украинской общественности, оттепель в Москве может быстро прекратиться", считает Штефан Шолль.

Rheinische Post: "Боевое крещение Шольца"

"Напротив друг друга, но так далеко" - так описывает газета Rheinische Post встречу канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом РФ Владимиром Путиным, подразумевая не только шестиметровый белый стол, за которым сидели политики, но и общую атмосферу переговоров. По мнению автора Керстин Мюнстерман (Kerstin Münstermann), этот визит в Москву стал "внешнеполитическим боевым крещением" для канцлера Германии.

"Кремль не является легким местом для посещения делегациями, и никогда им не был, - констатирует она. - Многое напоминает о придворном церемониале, тут демонстрируют власть". В этой связи журналистка вспоминает о визите в Москву премьера Саксонии Михаэля Кречмера (Michael Kretschmer). Его "пригласили в Кремль, но не допустили к личной встрече (с Путиным. - Ред.). И вот он, как челобитчик, должен был звонить по телефону, сидя на диване".

Bild: "Наконец-то Шольц стукнул кулаком по столу"

По оценке обозревателя таблоида Bild Ангелики Хеллеман (Angelika Hellemann), это была "с отрывом самая щекотливая поездка федерального канцлера Германии - Олаф Шольц в Москве с миссией, в которой речь идет о войне и мире!"

Новость о том, что Россия частично отводит войска от украинской границы, журналистка не решается оценить однозначно: "Это может быть приветственным жестом доброй воли в адрес Шольца. Или это классический трюк Путина?"

При этом поведение Шольца во время встречи с российским президентом она оценивает в самых высоких тонах. "Во время этого щекотливого разговора Шольц мог рассчитывать лишь на самого себя. Его делегация ждала в соседнем помещении. И вот Шольц говорит все, как есть, и ударяет в Кремле кулаком по столу! От своей предшественницы Ангелы Меркель он узнал, что при разговоре с Путиным действуют лишь четкие слова! Тут надо отвечать на все, отражать любые атаки. И именно это он и делает во время последующей пресс-конференции".

Совместно выступление Шольца и Путина перед журналистами Хеллеман оценивает как "словесную дуэль о мире и войне на открытой мировой сцене". "Доверительного "ты", как с Макроном, нет, однако Шольц постоянно подчеркивает, как важно продолжать диалог", - указывает автор Bild.

Отказ Шольца от российского ПЦР-теста она комментирует такими словами: "Шольцу было важно отстоять свои права. Никакому зарубежному государству не будет позволено теребить главу правительства Германии за нос!"

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