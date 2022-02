В частности, по данным CIT, к украинской границе с полигона под Воронежем выдвинулись части 1-й гвардейской танковой армии. Ранее сообщалось, что в декабре техника этой армии прибыла на полигон Погоново к югу от Воронежа.

На нескольких видео военная техника этой армии замечена на станциях в Белгородской области. CIT отмечает, что речь идет не только о технике, которая ранее находилась под Воронежем, но и о дополнительной технике, прибывшей из-под Москвы.

As the US warns of an impending Russian offensive into Ukraine, elements of yet another Russian army are moving dangerously close to the border.

This time, it's the 1st Guards Tank Army — and it's moving in more reinforcements from its home bases, too. pic.twitter.com/8XNdPyJJuy