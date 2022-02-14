В частности, по данным CIT, к украинской границе с полигона под Воронежем выдвинулись части 1-й гвардейской танковой армии. Ранее сообщалось, что в декабре техника этой армии прибыла на полигон Погоново к югу от Воронежа.
На нескольких видео военная техника этой армии замечена на станциях в Белгородской области. CIT отмечает, что речь идет не только о технике, которая ранее находилась под Воронежем, но и о дополнительной технике, прибывшей из-под Москвы.
As the US warns of an impending Russian offensive into Ukraine, elements of yet another Russian army are moving dangerously close to the border.
This time, it's the 1st Guards Tank Army — and it's moving in more reinforcements from its home bases, too. pic.twitter.com/8XNdPyJJuy— CIT (en) (@CITeam_en) February 13, 2022
На других видео эксперты CIT заметили передислокацию военных из Смоленской на юг Брянской области – также к границе с Украиной. Ранее в Брянской области была замечена и техника 76-й воздушно-десантной дивизии из Пскова – одной из основных ударных сил российской армии.
Переброска техники по российской территории происходит на фоне масштабных военных учений в Беларуси с участием российских военных и техники, а также начавшихся 13 февраля военно-морских учений в Черном море с участием нескольких больших десантных кораблей.
Вашингтон ранее заявил о риске вторжения российских войск на украинскую территорию во время Олимпиады, которая заканчивается 20 февраля. СМИ пишут, что США допускают начало нападения 15 или 16 февраля.
Руководство США рекомендовало в пятницу гражданам покинуть Украину в течение ближайших 48 часов. Аналогичные рекомендации выпустили Япония, Великобритания и ряд стран Евросоюза. Великобритания эвакуирует из Украины военных инструкторов.
13 февраля президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В беседе обсуждалась ситуация вокруг Украины. Разговор президентов начался в 19 часов 4 минуты по московскому времени и продлился час и 2 минуты. Кремль накануне заявил, что беседы потребовала американская сторона. В Белом доме говорят, что Путин хотел созвониться в понедельник, однако Байден настоял на разговоре в субботу.
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