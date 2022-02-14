"Украинская правда": Украину начали покидать бизнесмены из списка Forbes

За 13 февраля из Украины вылетело более 20 частных и чартерных самолетов с украинскими бизнесменами из списка самых богатых людей страны по версии Forbes, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на данные Flightradar.

В частности, 13 февраля Украину покинули бизнесмены Андрей Ставницер (49-е место в списке 100 богатейших украинцев по версии Forbes) и Вадим Нестеренко (96-е место), до этого — Вадим Столар (64-е место) и Василий Хмельницкий (29-е место).

В пресс-службе Ставницера сказали изданию, что он улетел в командировку и на днях вернется в Украину. В пресс-службе Хмельницкого также сказали, что он планирует вернуться 20 февраля.

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов улетел в Цюрих еще 30 января, также в конце января страну покинул Виктор Пинчук (второе место).

10 февраля из Киева в Мюнхен улетел бизнесмен и депутат Вадим Новинский (восьмое место), тогда же уехал и Александр Ярославский (девятое место).

По данным источников издания, депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Игорь Абрамович заказал частный самолет на 50 человек, который якобы должен вывезти из Киева в Вену родственников, однопартийцев и бизнес-партнеров Абрамовича.

«Украинская правда» также сообщила об отъезде Бориса Колесникова (55-е место), но сам бизнесмен сказал, что он не собирается никуда уезжать из Киева — его самолет направился в Прагу на техническое обслуживание.

Накануне «Страна.ua» сообщила, что депутатам Верховной рады от фракции «Слуга Народа» запретили уезжать из Украины, а тех, кто уже за границей, попросили срочно вернуться в страну. Позже спикер фракции Юлия Палийчук сказала, что в официальных чатах «Слуги народа» не было сообщений о таком запрете.

Ранее источники Politico и Der Spiegel сообщили, что Россия может начать вторжение в Украину 16 февраля. Советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан отказался назвать точную ожидаемую дату, но отметил, что США ожидают начала вторжения в любой день на этой неделе. Он добавил, что разведка США получила новые данные о том, что Россия готовит операцию «под чужим флагом» в качестве провокации для начала вторжения.

Российские власти отрицают возможность вторжения и обвиняют США в эскалации конфликта.

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