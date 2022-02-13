"Едем во Львов, а там решим". Как иностранцы реагируют на требования покинуть Украину

Иностранцы, которые уже многие годы живут и работают на Украине, крайне неохотно принимают требования своих правительств покинуть страну. Некоторые игнорируют предупреждения и ждут возможного нападения России, другие едут на запад, а кто-то летит за рубеж, чтобы переждать эскалацию.

11 февраля вслед за США западные страны одна за другой настоятельно потребовали от своих граждан немедленно уехать из Украины из-за возможного российского вторжения. В Вашингтоне допускают, что нападение может начаться уже в ближайшие дни, и заявляют о возможности бомбардировок украинских городов. Напряжение достигает апогея, а американские СМИ со ссылкой на источники даже называют конкретные даты возможной атаки в середине следующей недели.

США эвакуируют большую часть сотрудников своего посольства в Киеве, которое приостанавливает выдачу виз.

При этом Россия, как всегда в последние месяцы, настаивает, что все это "истерия" западных стран и заверяет, что нападения не будет. Но при этом не прекращает собирать войска на украинских границах.

Украинская служба Би-би-си поговорила с несколькими иностранцами, которые давно живут в стране, и спросила их о планах эвакуироваться из Украины.

Переждать во Львове

Хиз Моррисон живет в Киеве уже 12 лет и занимается бизнесом, у него есть сын. Он пережил Евромайдан, и в то время из Украины не выезжал. Но сейчас, говорит он, ситуация радикально иная - и иное отношение властей США к угрозам.

"Я еще в Киеве, но собираюсь во Львов", - начинает он разговор. И объясняет, что в последнее время американские власти неоднократно связывались с ним по электронной почте. "Но вчера мне лично позвонили из Государственного департамента. Это было очень странно, потому что произошло впервые за мои 12 лет жизни здесь. Даже во время Майдана такого не было", - удивляется Хиз.

Ему не могли приказать покинуть Украину, продолжает он, но очень настоятельно попросили рассмотреть предложение серьезно. "Они задали три вопроса по телефону - остаемся ли мы еще в стране, планируем ли уезжать, и если да, то когда. И нужно ли нам, чтобы государство оплатило билеты на самолет?" - рассказал Хиз.

Американец ответил, что его семья планирует отправиться во Львов уже на этих выходных, эти данные представители властей записали.

По его словам, США готовы предоставить заем всем желающим, чтобы купить билеты из Украины.

Почему Львов? Хиз Моррисон говорит, что долго сомневался, нужно ли ехать. Но последние 24 часа стали решающими. "У нас тут есть дом, сын ходит в школу. Но в последние несколько дней ситуация изменилась, поэтому мы решили готовиться ехать во Львов. А во Львове будем следить за развитием ситуации. Нам очень хорошо здесь, мы не хотим никуда из Украины ехать, здесь наш дом", - говорит он.

Квартиру во Львове забронировали 11 февраля через сервис Airbnb. Пока на неделю, а потом будут ориентироваться, спадет ли напряженность. Хиз вспоминает, что власти США в каждом сообщении настаивали, что не будут специально эвакуировать граждан в случае войны, а поэтому все должны позаботиться о себе заранее.

"Сейчас не так боимся физически пострадать. Но есть некомфортный уровень неопределенности, есть риск застрять в Киеве, что не сможем уехать. Пока очень хорошо выглядит перспектива побыть во Львове, а дальше иметь на руках больше вариантов", - рассказал Хиз.

Пока он не принял решение уезжать из Украины. Такая же позиция - у большинства его друзей-соотечественников. Но в последние дни часть из них все же решила отправиться на запад Украины - или же они и вовсе временно улетели за рубеж.

"Пока остаемся в Киеве"

40-летний IT-специалист из Нидерландов Бас Схойлинг, несмотря на призыв своего правительства, решил пока оставаться в Киеве. Он живет здесь уже много лет, женился и владеет жильем.

"Посольство со мной еще не контактировало. Они просто объявили, что граждане Нидерландов должны покинуть страну", - рассказывает Бас. Никаких личных звонков или писем от властей пока не было.

"Мой план - пока что ничего не делать. Если будет реальное вторжение, нет плана Б, просто живу здесь. У меня есть машина и может быть, куда-то поедем", - добавляет он.

Например, его семья может поехать на запад Украины, но ничего для этого Бас еще не делал. "Мои друзья экспаты в основном волнуются, но никто не планирует покидать Украину или Киев. По крайней мере так поступают мои друзья голландцы", - добавляет он.

Возможность нападения России для него - сложная тема для разговора. Он говорит, что сейчас Украина стала топ-темой СМИ в Нидерландах. "Но тут нет их корреспондентов, они просто передают эти панические новости", - рассказывает Бас.

Лечу в США

Известный документалист Чад Грасиа, который давно живет в Киеве, все же решил временно покинуть Украину после звонка из Госдепартамента США. Об этом он рассказал на своей странице в "Фейсбуке".

"Я нахожусь на даче в Козине под Киевом. Мне позвонили из посольства несколько раз, потом из Госдепа. Мне сказали, что лучше уехать из Украины. Думаю, полечу через день. Скорее всего, в Португалию, землю моих предков", - сказал Грасиа.

По его словам, он останется у друзей на несколько недель, пока "ситуация не успокоится". "Сейчас собираю вещи и буду прощаться с друзьями, у меня их тут много, есть много проектов. Но мне сказали в Госдепе, что если я не поеду, им потом придется сюда посылать людей, чтобы забрать, рисковать их жизнями. Это было решающим", - объяснил он.

Но все же Грасиа надеется, что все будет хорошо и он скоро вернется в Киев.

В группах украинских экспатов звучат очень разные мнения о ситуации: от призывов не обращать внимания, до советов, как лучше уехать.

Кто-то шутит, что нужно следить за венграми и китайцами, которые имеют хорошие отношения с Россией.

А некоторые просто советуют не паниковать. "Не паникуйте и оставайтесь спокойными, как и большинство экспатов", - написал в группе один из иностранцев.

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