Берлин призвал граждан ФРГ уехать из Украины

Гражданам Германии следует обдумать, насколько необходимо их присутствие на территории Украины. Уехать из страны своих граждан призвали уже почти 20 стран, опасаясь вторжения России.

Вслед за США и другими странами Германия призвала своих граждан покинуть Украину на фоне опасений вторжения в страну российских войск. МИД в Берлине указал в субботу, 12 февраля, что гражданам ФРГ следует взвесить, есть ли в их присутствии на территории Украины "экстренная необходимость".

За последние сутки уже по меньшей мере 18 стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Украину или покинуть ее территорию из-за угрозы военного конфликта с Россией. Помимо Германии, соответствующие заявления сделали США, Австралия, Великобритания, Бельгия, Греция, Израиль, Канада, Латвия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Северная Македония, Финляндия, Черногория, Эстония, Япония и Южная Корея.

В большинстве случаев речь идет о рекомендациях. Но южнокорейский МИД ввел запрет на поездки в Украину и обязал своих граждан уехать из страны, иначе им грозит наказание в соответствии с местным законодательством.

Днем ранее президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину.

Запад опасается вторжения России в Украину

В последние месяцы отношения между Россией и странами Запада остаются напряженными. На Западе заявляют о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения в Украину. Во второй половине 2021 года и начале 2022-го РФ перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Кремль отрицает планы военной агрессии.

Январская серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе не принесла желаемых результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит беспрецедентными санкциями. Россия же обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

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