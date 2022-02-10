Россия отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности

В условиях нарастающей напряженности из-за конфликта вокруг Украины Россия впервые за 20 лет отказалась от участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в среду, 9 февраля, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По данным газеты "Коммерсант", причиной отказа России отправлять официальную делегацию в Мюнхен, в которую должны войти были глава Сбербанка Герман Греф, президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс и президент Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Дынкин, стали 6-дневный карантин для тех, кто привит не одобренными в ЕС вакцинами от коронавируса, а также "раздражение" высказываниями организаторов форума, которые недавно раскритиковали внешнюю политику РФ.

В традиционной встрече политиков и экспертов по вопросам международной безопасности, которая пройдет в Мюнхене 18 - 20 февраля, как ожидается, примут участие вице-президент США Камала Харрис, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), а также главы государств и правительств из 35 стран, сообщает агентство dpa.

Россия участвовала в форуме с 1999 года

Мюнхенская конференция по безопасности проводится с 1962 года. Россия участвует в форуме с 1999 года. В 2007 году на конференции выступил с речью президент России Владимир Путин, единственный раз приехавший в Мюнхен. Он раскритиковал "однополярную модель мира", США и НАТО. Эта речь считается одной из точек отсчета ухудшения отношений между РФ и странами Запада.

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