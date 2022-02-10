В ВОЗ рассказали о продвижении процесса регистрации "Спутника V"

Процесс регистрации вакцины от коронавируса "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения продвигается вперед, разработчики предоставили ряд необходимых для этого документов. Об этом в интервью "Известиям" сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, пишет портал телеканала "Дождь".

По словам Вуйнович, в конце 2021 года и начале 2022 года Российский фонд прямых инвестиций, занимающийся продвижением вакцины за рубежом, подписал юридические документы с заинтересованными сторонами и передал их в ВОЗ.

"Я не могу предположить, когда оценка будет завершена, но я знаю, что процесс продвигается вперед", — сказала представитель организации в России.

Вуйнович добавила, что вопрос о возможной проверке будет обсуждаться между заявителем и ВОЗ, а детали процесса до его окончания остаются конфиденциальными.

В середине декабря прошлого года пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не предоставила ВОЗ все необходимые документы для одобрения вакцины. По его словам, у сторон "было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться".

После этого ВОЗ потребовала от разработчиков предоставить часть недостающих документов до конца декабря, а оставшиеся — до конца января. В организации также говорили, что, если документы будут предоставлены вовремя, в феврале состоится инспекция на заводах, выпускающих российскую вакцину.

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