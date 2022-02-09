Россия начинает большие сухопутные и морские маневры близ границ с Украиной

Российская армия проводит крупные военные учения в Южном военном округе и в Беларуси, готовится начать маневры в Средиземном и Черном морях. Все это происходит на фоне кризиса в отношениях с соседней Украиной и западными странами, которые подозревают Москву в подготовке к войне.

Учения на юге России проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, а также в непризнанных республиках Абхазии и Южной Осетии.

В России войска будут действовать в Волгоградской области, Ставропольском крае, Адыгее, Чечне, Дагестане, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ингушетии.

Кроме того, учения морской пехоты проходят в аннексированном Россией в 2014 году Крыму. РИА Новости передает со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, что в Крыму отрабатывается оборона побережья от десанта.

Это не первые учения в Южном военном округе за последнее время. За пару недель до этого там же прошли учения, в которых были задействованы около шести тысяч военных и боевая авиация.

В Беларуси продолжаются масштабные учения "Союзная решимость-2022". Пока что они находятся в стадии дислокации войск, но 10 февраля начнется активная фаза.

Кроме того, с 20 января проходит серия крупных учений на всех четырех флотах ВМФ России и Каспийской флотилии. Минобороны России сообщило, что в них участвуют 140 кораблей и судов, а также свыше 10 тысяч военных.

Некоторые маневры уже завершились. В конце января в Черном море около 20 кораблей, в том числе с Северного и Балтийского флотов, выходили на учения с боевыми стрельбами.

В ближайшие дни начнутся новые, самые крупные за последнее время учения на Средиземном и Черном морях. Точно известно, что в Черное море перебрасывают шесть больших десантных кораблей с Северного и Балтийского флота. В Средиземном море уже находятся два тяжелых ракетных крейсера проекта 1164 "Атлант" — "Варяг" и "Маршал Устинов" — и к ним может присоединиться третий — "Москва". Каждый из них вооружен 16 противокорабельными ракетами "Вулкан".

Крупные силы

Официально о численности кораблей, которые будут принимать участие в учениях на Средиземном море, не сообщается. Судя по официальной информации, туда в последние дни вошли два отряда боевых кораблей.

С Тихоокеанского флота прибыли ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома". Кроме того, накануне в море вошел отряд кораблей Северного флота, в составе которого — ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Касатонов" и большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".

Несколько телеграм-каналов, которые отслеживают активность российских вооруженных сил, сообщают, что с военно-морской базы в Севастополе в море вышел ракетный крейсер "Москва". Они предполагают, что он также может присоединиться к учениям, хотя никаких официальных подтверждений этому нет.

Ранее в Средиземном море была сформирована группа из шести больших десантных кораблей. "Оленегорский горняк", "Георгий Победоносец" и "Петр Моргунов" прибыли туда с Северного флота, а "Королев", "Минск" и "Калининград" — с Балтийского. 8 февраля группа направилась в Черное море, где также пройдут крупные учения. В составе Черноморского флота России — семь больших десантных кораблей.

В конце января газета "Известия" передавала со ссылкой на свои источники в министерстве обороны, что в учениях в Средиземном морях будут задействованы 20 кораблей. Еще столько же будут участвовать в маневрах на Черном море.

Учения в Беларуси

Точное число российских и белорусских военных, которые участвуют в маневрах "Союзная решимость-2022", объявлено не было, но в конце января начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич официально заявил, что численность учений не будет превышать "порог уведомления".

Согласно венскому документу 2011 года, уведомлять остальных его участников необходимо, когда численность войск на учениях превышает 9 тысяч человек. Если же она превышает 13 тысяч, то на учения надо приглашать иностранных наблюдателей.

Учения проходят на пяти полигонах в Беларуси — "Брестском", "Домановском", "Гожском", "Обуз-Лесновском" и "Осиповичском". Задействованы четыре аэродрома — "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".

Из России на учения переброшены войска Восточного военного округа. Эшелоны с военной техникой были замечены на многих российских железнодорожных станциях, ведущих в сторону Беларуси.

Среди военной техники, направленной на учения — истребители Су-35, штурмовики Су-25СМ, зенитно-ракетные комплексы С-400 большого и среднего радиуса действия и "Панцирь" ближнего радиуса. Сообщалось о переброске в Белоруссию мотострелковой бригады. В ходе учений для патрулирования была задействована дальняя авиация — российские бомбардировщики Ту-22М3.

Россия и Беларусь настаивают на том, что учения двух стран носят исключительно оборонительный характер. Однако на Западе подозревают, что они могут быть частью подготовки России к вторжению в Украину.

"Силы вторжения"

В ноябре американские издания Politico и Блумберг сообщили о концентрации российских войск на границе с Украиной. После этих публикаций на Западе заговорили о возможной подготовке России к войне.

Скопления техники были обнаружены на спутниковых снимках российских территорий в районе поселка Климово в Брянской области, который находится вблизи белорусской и украинской границ, на нескольких локациях в Воронежской области, в аннексированном Крыму.

Пресса продолжает следить за скоплением войск, за последнюю неделю сразу несколько изданий опубликовали статьи, в которых говорилось, что Россия продолжает наращивать группировку для вторжения в Украину.

Агентство Ассошиэйтед пресс сообщило со ссылкой на анонимных американских чиновников, что вторжение может начаться в конце февраля, а по информации агентства Рейтер, российская группировка набрала уже 70% необходимой для нападения на Украину мощи.

За последние две недели число батальонных тактических групп в приграничных районах увеличилось с 60 до 83, сообщают оба агентства. Личный состав каждой группы — от 750 до 1 тысячи военных, уточняет Ассошиэйтед пресс. Еще 14 групп якобы находятся в пути, сообщили собеседники агентств.

Рейтер и Ассошиэйтед Пресс оговорились, что никаких официальных подтверждений этой информации у них нет.

Другие издания публиковали даже примерную оценку потерь обеих сторон в конфликте, а также возможный сценарий — быстрый захват Киева.

Общая численность войск, якобы подготовившихся к вторжению, по разным оценкам составляет от 100 до 130 тысяч военных.

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