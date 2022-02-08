Зеленский ответил Путину на "терпи, моя красавица": это уже перебор

Президент Владимир Зеленский, реагируя на слова президента РФ Владимира Путина, заявил, что терпение Украины является признаком проявления мудрости.

"Я наверно отвечу на русском языке, чтобы автор афоризма (Путин – ред.) понял мой ответ. (Далее Зеленский перешел на русский – ред.) Безусловно есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ. Украина действительно красавица.

По поводу "моя" то, что он говорит. Здесь уже небольшой перебор… А что касается "терпи, моя красавица", я считаю, что Украина очень терпеливая, потому что это мудрость, потому что это важно не только для Украины, но и для всей Европы. И очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории.

Наше терпение оказывает влияние на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении – мудрость".

7 февраля президент России Владимир Путин насмешливо обратился к Зеленскому по поводу выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе, процитировав российскую поговорку.

"В Киеве то говорят, что будут выполнять (Минские соглашения – ред.), то говорят, что это разрушит их страну. И президент (Украины – ред.) действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо выполнять. По-другому никак", - сказал он.

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