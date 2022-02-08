Заседание московского суда по делу Навального пройдет в колонии

Лефортовский суд Москвы проведет во владимирской колонии выездное заседание по делу Алексея Навального. По словам адвоката политика, это затруднит его право на защиту. Заседание назначено на 15 февраля.

Судебный процесс по новому делу против политика Алексея Навального о мошенничестве и оскорблении судьи Лефортовский суд Москвы проведет на выездном заседании в колонии, где он отбывает наказание. Об этом в суде сообщили адвокатам Навального, сообщила во вторник, 8 февраля, в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Важно! Алексея НЕ повезут в Москву на суд. Весь процесс будет выездным - судья из Лефортовского суда поедет в ИК-2", - написала Ярмыш.

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В Лефортовском суде информагентствам подтвердили, что назначенное на 15 февраля судебное заседание "будет рассматриваться по существу в колонии ИК-2 УФСИН во Владимирской области".

По словам защитницы оппозиционера Ольги Михайловой, о мотивах такого решения пока ничего не известно, но "оно является очень необычным". "На моей практике подобного не случалось", - указала адвокат агентству ТАСС.

В интервью "Интерфаксу" она отметила, что проведение судебного заседания в колонии существенно затруднит право ее подопечного на защиту: "Колония является режимным объектом, пронос на ее территорию телефонов, компьютеров и прочей техники категорически запрещен. Учитывая это, я не понимаю, как будут там проходить наши заседания и как мы и свидетели будем туда проходить".

Дело о мошенничестве в отношении Алексея Навального было открыто в конце 2020 года. Следствие подозревает политика и его команду в растрате пожертвований на сумму 356 миллионов рублей.

О возбуждении дела о неуважении к суду стало известно в мае 2021 года. Речь идет о якобы нанесенном оскорблении мировой судье участка N321 Бабушкинского района Москвы Вере Акимовой, признавшей Навального виновным в клевете на ветерана. Впоследствии оба эти дела были объединены в одно производство.

Более года под арестом

Алексей Навальный был арестован 17 января 2021 года, когда вернулся в Москву из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления в России боевым веществом "Новичок". В феврале российский суд заменил политику условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев.

Позднее основанный оппозиционером Фонд борьбы с коррупцией и региональные штабы Навального были признаны в РФ "экстремистскими" организациями. В сентябре Следственный комитет России открыл уголовное дело о создании "экстремистского сообщества" в отношении уже находящегося в колонии политика и его ближайших сторонников. В январе стало известно, что Навальный и ряд его соратников включены в "перечень террористов и экстремистов", публикуемый Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ.

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