Число госпитализированных с ковидом за сутки в России почти удвоилось

Суточное число госпитализаций пациентов с COVID-19 в России увеличилось на 86 процентов по сравнению с предыдущим днем. В то же время в стране фиксируется уменьшение прироста новых заболевших за сутки.

Несмотря на некоторое снижение суточного прироста новых случаев инфицирования коронавирусом, число госпитализаций с COVID-19 в России стремительно растет. По данным оперативного штаба за вторник, 8 февраля, за минувшие сутки в больницы попали 20 185 человек, что на 86 процентов больше, чем накануне (10 843). Это новый максимум показателя госпитализации в стране.

За прошедшие 24 часа в России скончались 698 пациентов, зараженных инфекцией SARS-CoV-2, днем ранее сообщалось о 609 летальных случаях. В Москве зафиксировано самое большое количество смертей - 85, в Санкт-Петербурге - 67 и Подмосковье - 38. Общее число умерших за в стране весь период пандемии составило 336 721 человека.

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Снижение заражаемости наблюдается вторые сутки

При этом суточный прирост новых заболевших коронавирусом уменьшился, составив 165 643 - это на 6262 случая меньше, чем накануне (171 905). Снижение этого показателя отмечается вторые сутки подряд - после резкого роста, наблюдавшегося с середины января.

В общей сложности за время пандемии в России зарегистрировано 13 147 666 случаев коронавирусной инфекции.

В конце января доминирующим в РФ стал омикрон-вариант коронавируса.

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