Коронавирус в мире: Австралия открывает границы, Индонезия ужесточает ограничения

Австралия готовится открыть границы для полностью привитых, в Индии одобрена российская вакцина "Спутник Лайт", Индонезия ужесточает социальные ограничения в столице и на Яве и Бали, Таиланд размышляет об отмене некоторых ограничений.

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Австралия откроет границы для полностью вакцинированных





Спустя почти два года после того, как правительство отправило Австралию в локдаун, международная граница вновь открывается ля полностью вакцинированных посетителей.

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил, что новые пограничные правила вступят в силу 21 февраля.

"Чтобы приехать в Австралию, вы должны быть привиты дважды, — сказал он. — Это правило. Ожидается, что все будут его соблюдать".

Министр внутренних дел Карен Эндрюс заявила, что не привитым путешественникам по-прежнему придется подавать специальное заявление, чтобы приехать в Австралию, и, если им будет предоставлено разрешение на въезд в страну, пройти карантин в отеле.

Правительство страны постановило, что для того, чтобы считаться привитыми, люди должны пройти полный курс вакцинации. В большинстве случаев курс состоит из двух доз, но для некоторых вакцин это только одна доза.

Например, достаточно одной вакцины Johnson and Johnson, одобренной для использования в Австралии.

Моррисон ясно дал понять, сославшись на недавнюю сагу о Новаке Джоковиче, что даже если у приезжающих есть действующая виза для въезда в Австралию, но они не были полностью вакцинированы или не прививались по медицинским показаниям, въезд в страну им будет закрыт.

Правительство закрыло границу для всех, кроме граждан и жителей Австралии, в марте 2020 года. До этого в стране действовал запрет на поездки из Китая, Ирана, Италии и Южной Кореи.

Правительство начало постепенно открывать границы для граждан некоторых стран — сначала Новой Зеландии, а недавно разрешило въезд туристам из Японии и Южной Кореи.

Индия одобрила "Спутник Лайт"



Генеральное управление по медицинским препаратам Индии (DCGI) выдал разрешение на экстренное использование российской вакцины "Спутник Лайт", сообщил в воскресенье министр здравоохранения Союза Мансух Мандавия.

По его словам, это решение поможет в борьбе с пандемией.

Это уже девятая вакцина, одобренная для применения в Индии.

Разработанный российским Центром Гамалеи, "Спутник Лайт" построен на векторной платформе аденовируса человека, инструкции для запуска иммунной реакции доставляются в организм через безвредный вирус.

"Спутник Лайт" — это первый компонент российской двухдозовой вакцины "Спутник V", которая использовалась в кампании по вакцинации в Индии. В стране уже сделано около 12 тысяч прививок "Спутник V".

Решение было принято через несколько дней после того, как профильная группа экспертов по вакцинам рекомендовала DCGI предоставить разрешение на экстренное использование российской вакцины.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, который поддерживает и финансирует разработку и производство "Спутника", однократная вакцина продемонстрировала около 70% эффективности против заражения вариантом "Дельта".

В США снижается уровень заражения



В Соединенных Штатах число случаев заражения Covid-19 превысило 76 млн. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, число погибших от коронавируса в стране превысило 902 тыс. человек.

Между тем в штате Нью-Йорк процент положительных результатов тестов стал самым низким с тех пор, как 26 ноября ВОЗ объявила "Омикрон" вариантом, вызывающим озабоченность. В воскресенье было зарегистрировано 5680 новых случаев заражения, при этом процент положительных результатов составил 3,52%.

Другие показатели текущей волны "Омикрона" менее оптимистичны: количество госпитализаций примерно вдвое превышает уровень конца ноября, а смертность примерно в четыре раза выше.

По словам Скотта Готлиба, бывшего комиссара Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, все больше школ в США начнут смягчать правила по ношению масок, как только общий риск от эпидемии "Омикрона" пойдет на спад.

"Мы можем пойти на чуть больший риск и попытаться сделать весенний семестр для школьников хоть как-то напоминающим нормальный, — сказал Готлиб, член правления компании Pfizer, в интервью CBS. — Многие дети не видели нормального дня в школе уже два года".

Новый локдаун в Китае





В китайском городе Байсе в провинции Гуанси с населением в три с половиной миллиона человек введен локдаун из-за вспышки Covid-19.

По мировым стандартам, вспышка незначительна, но ограничения, в том числе запрет на несущественные поездки, введены в соответствии с национальными рекомендациями по быстрому сдерживанию любых вспышек.

Накануне главный эпидемиолог Китая У Цзунью заявил, что, пока другого способа сдержать распространение вируса нет, страна не будет корректировать свою политику борьбы с пандемией.

В Гонконге поставлен очередной рекорд коронавирусных инфекций. В понедельник в городе было зарегистрировано более 600 случаев заражения, сообщают местные СМИ.

Все последние случаи заражения были локальными, в 136 из них источник заражения не удалось отследить.

По словам официальных лиц, около 15 случаев заболевания были выявлены в муниципальных жилых массивах в Туен Мун и Ша Тине, где было протестировано более 7200 жителей, и сообщалось о более чем 300 предварительных положительных результатах тестов.

"В обществе существуют невидимые цепочки передачи вируса", — заявил во время пресс-конференции Рональд Лам, глава медицинского ведомства города. Он добавил, что спрогнозировать пик текущей волны невозможно.

Отмена части ограничений в Таиланде



Министерство здравоохранения Таиланда собирается предложить ослабление некоторых ковидных ограничений и отказаться от введения локдаунов при появлении сообщений о вспышках коронавируса.

По словам представителя Департамента по контролю за заболеваниями Опаса Карнкавинпонга, другие страны ослабляют некоторые ограничения, и Таиланд готов последовать их примеру. Он не уточнил, о каких ограничениях идет речь.

Правительство хочет отказаться от введения ограничений во время вспышек ковида, Опас Карнкавинпонга считает, что вирус скоро достигнет статуса эндемического.

"Нам нужно, чтобы люди поняли, что количество ежедневных новых случаев — не повод для беспокойства. Мы живем с вирусом уже два года, так что пора вместе двигаться дальше", — сказал Опас.

Разрешение для пациентов с легкими симптомами или вообще без них изолироваться на дому помогло освободить больничные койки для тяжело больных. Недавние случаи смерти от вируса — это люди в группе риска, в том числе старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями и беременные женщины, некоторые из которых еще не получили бустерную дозу вакцины.

Индонезия ужесточает ограничения в столице, на Яве и на Бали



По словам высокопоставленного министра кабинета министров, Индонезия ужесточит карантинные меры в Джакарте и на Бали, а также в двух других городах на острове Ява, чтобы сдержать всплеск коронавируса.

Меры, объявленные в понедельник, включают ограничение на число посетителей в некоторых закрытых помещениях. Министерство транспорта при этом пояснило, что иностранные туристы по-прежнему смогут въезжать в страну через столицу Джакарту.

Ранее сообщалось, что иностранным туристам и индонезийцам, возвращающимся из отпуска за границей, в качестве дополнительной меры предосторожности будет временно запрещено летать в Джакарту.

В новом заявлении говорится, что туристы с надлежащими документами могут прибывать через аэропорты Джакарты и Бали, а также через Батам и Танджунг-Пинанг на островах Риау недалеко от Сингапура.

В Индонезии в воскресенье было зарегистрировано более 36 тыс. новых случаев инфекций, а коэффициент занятости коек в столичных больницах достиг 63% по сравнению с 45% в январе.

Старший министр кабинета Лухут Панджайтан, курирующий противовирусные меры на Яве и Бали, объявил об ужесточении социальных ограничений в Джакарте, Бали, а также в городе Бандунг на Западной Яве и Джокьякарте в Центральной Яве.

В соответствии с новыми правилами, супермаркеты, торговые центры и рестораны будут работать на 60% вместимости, а присутствие в молитвенных домах будет сокращено до 50%.

Министр здравоохранения Буди Гунади Садыкин заявил, что в трех провинциях, в том числе в Джакарте, Бантене и Бали, уровень заражения уже превысил показатели июля прошлого года, когда в стране активно распространялся вариант "Дельта". При этом количество госпитализированных остается сравнительно низким.

Официальные лица Индонезии предупреждают, что рост заболеваемости может продолжаться до конца февраля.

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