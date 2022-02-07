Глава Еврокомиссии: РФ использует газ как рычаг политического давления

Появляется все больше признаков того, что Кремль продолжает использовать поставки газа как средство политического давления, заявила Урсула фон дер Ляйен на конференции в Берлине.

Кремль продолжает использовать поставки российского газа как средство политического давления, и свидетельств тому становится все больше, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в рамках открывшейся в Берлине в понедельник, 7 февраля, Конференции о будущем Европы "Europe 2022". Такое поведение Москвы заметно влияет на цены на газ и нельзя исключать, что в течение некоторого времени они могут оставаться на высоком уровне, предупредила фон дер Ляйен.

Более 40 процентов газа страны Европы получают из России, у которой, по-видимому, в настоящее время "нет заинтересованности в увеличении поставок, несмотря на пиковые цены и ажиотажный спрос", отметила глава Еврокомиссии, выразив недоумение по поводу "очень странной деловой практики" государственного концерна "Газпрома".

Импорту энергоносителей из РФ следует найти разумную альтернативу

По мнению Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюзу следует устранить зависимость от России и последовательно работать с альтернативными и надежными поставщиками-партнерами, например с США, получая оттуда сжиженный природный газ. Хранилища в Европе тоже можно было бы расширить и лучше использовать, считает председатель Комиссии ЕС.

Развитие событий отчетливо дает понять, что европейским странам следует больше полагаться прежде всего на возобновляемые источники энергии,- заявила фон дер Ляйен. "Каждый киловатт-час электроэнергии, который Европа производит с помощью солнца, ветра, гидроэнергии и биомассы, делает нас менее зависимыми от российского газа и других импортируемых энергоресурсов, загрязняющих атмосферу углекислым газом", - пояснила она.

Рост цен на газ в Европе

Заметный рост цен на газ в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне от 250 до 300 долларов за 1000 кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" перешагнула порог в 600 долларов, а в начале октября превысила 1000 долларов. В декабре котировки поднялись вдвое, достигнув исторического максимума в 2190 долларов.

Столь высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов, первый из которых - британский NBP - был создан в 1996 году, в Европе не было.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!