Циклон "Бацирай" смел целые деревни на Мадагаскаре

По меньшей мере 6 человек погибло и почти 50 тыс. остались без крова после того, как в субботу вечером на Мадагаскар обрушился уже второй за последние две недели мощный циклон.

Циклон "Бацирай", сопровождавшийся проливными дождями, высокими волнами и порывами ветра скоростью до 235 км/ч, ударил по восточному побережью острова, полностью уничтожив несколько деревень, после чего стал стихать.

В январе Мадагаскар уже сильно пострадал от другого тропического циклона "Ана", жертвами которого стали 55 человек.

Основной удар пришелся по окрестностям города Манандзари, расположенного в 530 километрах к юго-востоку от столицы Антананариву. Мадагаскар - это четвертый по размеру остров в мире, его площадь примерно равна площади Украины или Франции.

По данным местных СМИ, в Манандзари вот уже второй день нет электричества и наблюдаются перебои с водой. Ураган сорвал крыши даже с самых прочных зданий - школ и церквей, которые планировалось использовать как приюты для тех, кто остался без жилья.

Что касается деревянных построек, то они практически полностью разрушены ураганом или смыты дождями и высокими волнами.

По данным Всемирной продовольственной программы ООН (WFP), в общей сложности до 150 тыс. жителей Мадагаскара вынуждены были покинуть свои разрушенные жилища.

Некоторых пострадавших от урагана "Бацирай" поместили в те же центры, где уже находятся жертвы предыдущего шторма "Ана".

Хотя "Бацирай" уже значительно ослаб и скорость ветра не превышает 110км/ч, по оценке метеорологической службы страны, циклон все еще может причинить значительный ущерб.

По мнению экспертов, циклон "Бацирай" может в итоге оказаться более разрушительным, чем циклон "Ана", который ударил также по Мозамбику, Малави и Зимбабве, в связи с чем руководство Мадагаскара просит о помощи международное сообщество.

WFP уже подготовила для отправки нуждающимся партии продовольствия, кроме того, ООН держит нагатове самолеты, которые при необходимости могут эвакуировать население в безопасные места.

Ожидается, что циклон продолжит движение на запад и к концу воскресенья достигнет Мозамбикского пролива, после чего, скорее всего, развернется на юг, не затронув Африканский континент.

WFP подчеркивает, что недавняя череда тропических циклонов вызвана глобальным потеплением и ведет к гибели урожаев, росту цен на продовольствие и как резульат создает нестабильность в регионе.

"Жители юга Африки вот уже много лет находятся на передовой климатических экстремумов, и каждый новый ураган отбрасывает их назад, сводя на нет достигнутый прогоресс", - заявила высокопоставленная представительница WFP Маргарет Малу.

Специалисты говорят, что из-за климатических изменений погодные катаклизмы вроде циклонов будут происходить все чаще.

Мадагаскар к тому же еще не оправился от последствий засухи, которая тоже стала результатом глобального потепления.

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