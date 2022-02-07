В Оттаве объявили ЧП из-за протеста дальнобойщиков против антиковидных мер

В Канаде вторую неделю продолжается акция протеста против обязательной вакцинации совершающих трансграничные поездки дальнобойщиков и других мер по борьбе с пандемией.

В Оттаве на фоне акции водителей-дальнобойщиков, блокировавших центр города в знак протеста против государственной политики в области борьбы с пандемией коронавируса, был объявлен режим чрезвычайного положения. Об этом сообщают канадские СМИ в воскресенье, 6 февраля.

"Объявление чрезвычайного положения отражает серьезную опасность и угрозу безопасности жителей, исходящую от продолжающихся демонстраций, и подчеркивает необходимость поддержки со стороны других юрисдикций и уровней власти", - цитирует заявление мэрии Оттавы на своем сайте телеканал CTV news. Ранее, за несколько часов до объявления режима ЧП в Оттаве, городская полиция сообщила, что ожидает подкрепления, которое поможет ей перекрыть доступ протестующих к продовольствию и горючему.

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Хаос в Оттаве

По данным телеканала CBC, в столице Канады сейчас царит хаос: водители около 500 грузовиков закрепились в так называемой "красной зоне" в центре города. Они устанавливают там различные конструкции, в частности, полевую кухню, и запасаются продовольствием и газом. Сейчас в зоне протестной акции находятся несколько сотен человек. Местные жители сообщают, что в ночь с 5 на 6 февраля они слышали громкую музыку, звуки фейерверка и гудков грузовиков.

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд назвал сложившуюся ситуацию "оккупацией". В свою очередь, мэр Оттавы Джим Уотсон, выступая утром 6 февраля в передаче CFRA Live with Andrew Pinset, подтвердил, что власти потеряли контроль над центром города.

Требования канадских дальнобойщиков

Между тем полиция Оттавы продолжает выписывать штрафы (с утра 5 февраля их число достигло 450) и предупреждает, что каждый, кто предоставит протестующим "материальную помощь", например, горючее, может быть задержан. Ранее, 5 февраля, полиция указала, то у нее не достаточно ресурсов, чтобы положить конец акции протеста.

Участники демонстрации заявляют, что собираются остаться в городе, пока федеральное правительство не отменит все ограничения, направленные на борьбу с пандемией. Примечательно, что это требование невыполнимо, поскольку за введение некоторых мер отвечают правительства провинций.

Акция "Колонна за свободу" в Канаде

Акция дальнобойщиков под названием "Колонна за свободу" началась 23 января на западном побережье Канады в Ванкувере. На пути в столицу, расположенную в 4400 км, к колонне грузовиков и фур присоединялись все новые участники. Позже акция вылилась в масштабный протест против действующих в Канаде мер по борьбе с пандемией.

В середине января Канада и США утвердили требование обязательной вакцинации при пересечении границы. Сегодня не привитые от COVID-19 канадские дальнобойщики по возвращении из Соединенных Штатов должны соблюдать 14-дневный карантин, а их коллегам из США при отсутствии справки о вакцинации вообще запрещено въезжать в Канаду.

По данным CTV news, 6 февраля поддержать бастующих в Оттаве водителей пришли около 5000 человек с 1000 автомобилей и тракторных прицепов. Между тем несколько сотен человек устроили у мэрии Оттавы контрдемонстрацию, требуя прекратить протест.

В настоящее время в Канаде от коронавируса вакцинированы около 90 процентов взрослых жителей.

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