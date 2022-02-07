Готова ли Европа к газовой войне с Россией из-за Украины?

Европа переживает самый масштабный дефицит российского газа за всю полувековую историю его поставок и готовится к худшему - вплоть до газовой блокады со стороны России в случае обострения конфликта с Западом из-за Украины.

На вопрос, переживет ли Европа нынешний отопительный сезон на сухом газпромовском пайке, ответ уже дан - переживет. А вот сможет ли она выдержать еще пару лет дефицита российского газа или пару месяцев резкого сокращения поставок в случае войны?

Вынужденная репетиция такого сценария нынешней зимой показала, что убытки лягут на плечи европейцев и россиян, а прибыль получат американцы, катарцы и другие конкуренты "Газпрома". И даже если не дойдет до эскалации и все быстро помирятся, зима 2021-22 годов нанесет непоправимый урон отношениям между Россией и Европой в энергетике.

Евросоюзу придется провести затратную работу над ошибками и еще раз обсудить две крупные политические ставки недавнего прошлого. Первую - на газ как основное переходное топливо на пути к "зеленой" энергетике. И вторую - на Россию как основного поставщика газа. Еще 10 лет назад российский экспортный монополист "Газпром" обеспечивал 25% потребностей ЕС в природном газе, а в последние годы эта зависимость достигла 40%.

России, со своей стороны, придется смириться с потерей репутации надежного поставщика и лишиться части доходов, уступив долю соседнего богатого рынка ЕС далеким заокеанским конкурентам.

"Отношение европейцев к России меняется, в том числе после топорной попытки напомнить Европе, насколько она зависит от российского газа. Европе все меньше нравится и эта зависимость, и поведение России", - полагает Никос Цафос, главный эксперт по энергетике в американском Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Однако слезть с российской газовой иглы быстро и дешево не получится, и потому вопрос энергозависимости и уязвимости Европы остро встал в момент обострения отношений между Россией и Западом из-за Украины.

Как Европа мерзнет без российского газа

Еще до политического обострения Кремль дал Европе почувствовать, каково это - остаться без российского газа.

"Газпром" прикрутил вентиль: сначала не стал заполнять свои европейские хранилища, а потом с октября не продавал газ на спотовом рынке, несмотря на четырехкратный рост цен. Выполнял только обязательства по долгосрочным контрактам, где цены в разы ниже.

В итоге Европе пришлось срочно искать газ и закрывать дефицит по заоблачным ценам, сравнимым с нефтяными под 400 долларов за баррель.

Дошло до того, что в январе поставки сжиженного газа танкерами из далеких стран превысили поставки по трубопроводам из соседней России. Почти половину сжиженного газа привезли из США, и Европа впервые за долгие годы второй месяц подряд оказалась основным экспортным направлением для американских газовиков, традиционно снабжающих Азию.

Результат: дефицит российского газа притормозил восстановление европейской экономики после ковидного кризиса.

Заоблачные цены на газ и электроэнергию подрывают рентабельность промышленности, заводы останавливаются. Власти вынуждены отвлекать средства казны на субсидии бизнесу и гражданам, а собрать дополнительные налоги на сверхприбыль энергетических компаний не выходит по причинам политическим и географическим.

Население мерзнет, поскольку отопление - дело добровольное и дорогое. Пока обеспеченные европейцы ворчат, бедные отключают батареи. По оценкам ЕС, более 30 млн жителей в 27 странах союза еще до этого кризиса не могли позволить себе поддерживать дома комфортную температуру. Другие оценки "энергетической бедности" намного выше - от 50 до 125 млн человек.

Счета за свет и газ растут постепенно, и пока не все в полной мере ощутили серьезность происходящего. Но удар неизбежен: до конца года средний счет европейской семьи вырастет еще примерно на 50%, прогнозируют аналитики Bank of America.

Переживет ли Европа газовую войну с Россией

Последствия дефицита российского газа могли бы быть намного хуже. Европе повезло.

Зима выдалась мягкой, а в мире очень кстати обнаружился избыток сжиженного газа. Поскольку две трети отопительного сезона в северной Европе позади, угроза отступила.

Пусть запасы в европейских хранилищах и упали ниже 40% (год назад в это время было 53%), к европейским берегам двинулась армада газовозов со сжиженным газом. По оценкам отраслевого агентства S&P Global Platts, они позволят Европе продержаться до конца отопительного сезона.

Однако ситуация резко осложнится в случае серьезных перебоев с поставками из России. Они возможны по разным причинам.

"Например, если будет повреждена газотранспортная система. Или газ будет использоваться как инструмент политического давления, - перечисляет возможные сценарии Никос Цафос из CSIS. - Россия может отключить газ, чтобы надавить на Европу или на Украину. Украина может сорвать транзит, чтобы убедить Европу заступиться".

Если перебои коснутся только украинского коридора, то ничего страшного, сходятся эксперты во мнении. Его доля в общем российском газовом экспорте была подавляющей только в начале века, а с тех пор транзит сократился почти на 70% и теперь от него зависят только Австрия, Словакия и Италия. У последней хранилища заполнены более чем наполовину, волноваться итальянцам пока не о чем.

Другое дело - более масштабное отключение, не только украинского транзита, но и поставок через Белоруссию по "Ямал - Европе", а также в Германию по "Северному потоку" и на юг Европы через Турцию.

Оно возможно в случае вооруженного конфликта на Украине. И по воле России, если она решится на газовую блокаду Европы. И по воле Запада, если он введет против России санкции, которые помешают экспорту нефти и газа.

"ЕС сможет продержаться до лета даже в случае полномасштабного сбоя в поставках российского газа, однако это ему дорого обойдется, - пишут ученые европейского исследовательского центра Bruegel. - А вот прожить так несколько лет практически невозможно. Придется принимать очень болезненные решения, чтобы ситуация не вышла из-под контроля".

Можно ли заместить российский газ

Быстро заменить поставки из России не выйдет, даже если Европа резко сократит потребление, щедро раскошелится и отыщет альтернативных поставщиков трубопроводного и сжиженного газа.

"Газовая блокада маловероятна, но если до нее дойдет, она обернется катастрофой", - полагает бывший высокопоставленный советник американского Белого дома Джейсон Бордофф из Колумбийского университета.

"Частично газ можно заменить другими видами топлива (например, нефтью и углем), но это по большей части уже делается. В Европе наверняка зазвучат требования нарастить собственную добычу газа и отказаться от закрытия атомных электростанций", - считает он.

К газовой блокаде невозможно подготовиться, и в нее не верят даже те, кто отвечает за подготовку Евросоюза к любому развитию событий. Еще в ноябре ЕС обкатывал аж 19 сценариев перебоев с поставками газа, и среди них не было полного прекращения импорта из России.

Несмотря на текущий кризис, Европа отказывается менять образ жизни и направление движения. Она не хочет снижать темпы "зеленой" перестройки экономики, не собирается откатывать назад либерализацию энергорынка и не поддается требованиям России, которая требует не лишать ее права продавать газ по долгосрочным контрактам после 2049 года и не затягивать сертификацию второй ветки газопровода "Северный поток".

Европа надеется, что Россия и "Газпром" не пойдут на обострение, и потому ищет временные решения в надежде, что в будущем проблема рассосется за счет нормализации отношений и прорыва в "зеленой" энергетике.

Главное временное решение - поиск альтернативных поставщиков газа. Еврокомиссар Кадри Симсон 4 февраля слетала с этой целью в Баку, а в понедельник отправилась в Вашингтон.

Именно США играют в этом кризисе ключевую роль. И как основной противник России в украинском кризисе, и как ее основной конкурент на газовом рынке и ключевой поставщик сжиженного газа в Европу этой зимой.

Другие мало что могут сделать. Азербайджан качает по газопроводу всего около 10 млрд кубометров в Болгарию, Грецию и Италию, но его доля в европейском балансе и возможности нарастить ее минимальны.

Второй после "Газпрома" поставщик - Норвегия. Она обеспечивает почти 22% потребностей ЕС в газе, но ее добыча на пределе. Собственное производство в ЕС не покрывает и 10%.

Единственная возможность быстро увеличить импорт - это сжиженный газ, на который сейчас приходится менее 20%.

Его основными производителями являются Катар и США. Однако у них есть текущие контрактные обязательства, и даже Белый дом, искавший поставщиков газа для Европы по всему миру, признает, что простых решений нет, и вряд ли найдется хоть один крупный источник, способный заменить Россию на европейском рынке.

"Мы разговариваем не только с Катаром и прочими, но с очень широким кругом компаний и стран по всему миру. Речь не идет о том, чтобы один или два поставщика резко нарастили поставки, а скорее о небольших дополнительных объемах, но из многих источников", - сказал высокопоставленный представитель Белого дома на закрытом брифинге.

Среди стран-поставщиков, с которыми вели переговоры США и Евросоюз, назывались Австралия, Нигерия, Алжир. Общаются и с потребителями, вроде Южной Кореи, Японии и даже Китая, чтобы оценить эластичность не только предложения, но и спроса, прежде всего на сжиженный газ.

Однако мало найти альтернативу российскому газу. Его еще нужно доставить и прокачать туда, где он нужен. С этим сложности.

Пусть Европа серьезно и нарастила мощности для импорта сжиженного газа после конфликта с Россией из-за аннексии Крыма в 2014 году, большинство крупных терминалов расположены на западе, в Испании и Франции, откуда вглубь континента почти нет газопроводов.

А самые уязвимые потребители российского газа как раз расположены на востоке Европы. Если ЕС в среднем зависит от "Газпрома" на 40%, то в Латвии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Словакии и Болгарии эта зависимость почти тотальная.

Газовый кризис на годы вперед

Кризисная зима оставит глубокие шрамы на европейской экономике и безо всякого обострения. Цены контрактов на покупку газа в Европе в 2023, 2024 и 2025 годах уже в полтора-два раза превышают средние за последнее десятилетие, что обещает затяжной кризис.

Традиционно газ, в отличие от нефти, резко дешевеет летом, и в это время Европа пополняет хранилища по бросовым ценам. Однако этот механизм дал сбой, к тому же около 10% хранилищ контролирует "Газпром". Если цены останутся высокими, а отношения с Россией - напряженными, восполнение запасов к следующей зиме будет затруднено.

Даже экономия и вынужденные простои не помогут. Из-за высоких цен спрос на газ в Европе сократится в 2022 году более чем на 4%, говорится в свежем прогнозе Международного энергетического агентства IEA. При этом она вынуждена будет увеличить импорт на 2%, в основном для пополнения запасов.

"Даже если не будет перебоев с российскими поставками, Европе предстоит жить в условиях энергетического кризиса и в этом году, и, что еще важнее, в ближайшие несколько лет", - полагает Бордофф, бывший советник Барака Обамы по энергетике.

Если "Газпром" не ослабит хватку и не вернется на европейский рынок с прежними объемами, основную часть прироста обеспечит как раз американский сжиженный газ. Такая стремительная замена дешевого российского газа дорогим американским на европейском рынке вызвала вопросы: а не используют ли США кризис вокруг Украины, чтобы помочь своим энергетическим компаниям?

Вопрос этот не перестают задавать европейские журналисты главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

"Для нас важна надежность поставщика. В надежности США у нас никаких сомнений нет", - ответила она на него в интервью двум европейским газетам.

Глава Еврокомиссии (фактически, правительства ЕС) уверена, что это понимает и Россия, и потому не пойдет на отключения и не будет использовать поставки газа для давления на Евросоюз.

"Никто никогда не доверится ненадежному поставщику газа", - сказала она газете Financial Times в минувший уикенд.

К тому же блокада оставит "Газпром" без выгодного клиента, а девать предназначенный Европе газ ему пока особо некуда. Месторождения, питающие западные газопроводы, не соединены с трубопроводами, по которым восточносибирский газ уходит другому ключевому для России покупателю - в Китай.

"Худший сценарий чреват серьезными сложностями для Евросоюза, но то же относится и к России с ее сырьевой экономикой", - сказала фон дер Ляйен и пообещала европейцам господдержку в случае обострения газового кризиса.

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