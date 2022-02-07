CША предупредили об "открытом окне" для вторжения России в Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью американским СМИ, что вторжение российских войск на Украину может произойти в любой момент.

"Окно открылось. Теперь Россия может начать военные действия против Украины в любой день, - сказал Салливан в воскресенье в эфире телеканала Fox News. - Либо это может произойти в течение двух недель, начиная с сегодняшнего дня. Или вместо этого Россия может отдать предпочтение дипломатическому пути".

В последние недели западные страны говорят о беспрецедентной концентрации российских войск на границах Украины. В течение выходных американские чиновники заявили, что Россия уже собрала 70% военного потенциала, необходимого для вторжения. По данным США, на которые ссылаются журналисты, только за последние две недели Москва увеличила число батальонных тактических групп в приграничных районах с 60 до 83 - в каждой из них от 750 до 1 тыс. военных. Таким образом общее число российских военных на границах Украины западные страны оценивают более чем в 100 тысяч.

Россия настаивает, что у нее нет намерений начинать военную операцию против Украины. Однако Москва требует от Запада предоставить ей то, что она называет "гарантиями безопасности", в том числе закрыть двери НАТО для Украины и других восточноевропейских стран. Североатлантический альянс и США назвали такие требования неприемлемыми.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье призвал в своем "Твиттере" "не верить апокалиптическим прогнозам". "В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий, - написал он. - Сегодня у Украины есть сильная армия, беспрецедентная международная поддержка и вера украинцев в свое государство. Это враг должен нас бояться, а не мы его".

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