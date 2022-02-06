Президент Чехии Земан усомнился в угрозе вторжения России в Украину

Власти РФ понимают, что санкции Запада за нападение на Украину будут болезненными, заявил Милош Земан. Президент Чехии выступил против усиления восточного фланга НАТО за счет чешских сил.

Президент Чехии Милош Земан поставил под сомнение значимость угрозы вторжения России в Украину. Москва "не сумасшедшая", заявил он в воскресенье, 6 февраля. По словам Земана, Россия понимает, что в случае нападения приобретет гораздо меньше, чем потеряет из-за последующих за эскалацией санкций Запада.

Чешский лидер охарактеризовал конфликт вокруг Украины как "войну слов", которую, по его мнению, подогревают как Россия, так и западные державы. Кроме того, глава государства, являющийся главнокомандующим Вооруженных сил Чехии, выступил против отправки военнослужащих в другие страны в рамках усиления восточного фланга НАТО.

Земан назвал "бряцанием оружием" возможную переброску чешских сил в соседнюю с Украиной Словакию. При этом чешский министр иностранных дел Ян Липавский ранее утверждал, что отправка дополнительных сил Североатлантического альянса в восточные государства блока послужит и безопасности самой Чехии.

Реакция МИД Украины

Между тем высказывания официальной Праги не остались незамеченными в Киеве. "Еще одна попытка президента Земана навредить украинско-чешским отношениям завершится очередной неудачей", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В то же время глава чешского внешнеполитического ведомства Липавский, по мнению Кулебы, "представляет ответственное правительство, которое понимает, какую опасность Чехии и Европе в целом несет агрессия РФ в отношении Украины".

Российские войска у украинской границы

Напряженность в отношениях Запада и России в последние месяцы выросла. РФ со второй половины 2021 года перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих, объяснив это военными учениями. Лидеры западных стран опасаются, что Москва готовится к войне. Кремль отрицает планы такой операции и обвиняет Запад в вооружении Украины и проведении маневров возле российских границ.

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