"Цель России - престиж и признание Запада". Чем объясняется возросшая дипломатическая активность Путина

В пятницу президент России Владимир Путин прибыл в Китай на открытие Олимпийских игр и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам встречи стороны выпустили совместное заявление. В документе содержатся резкие выпады в адрес "некоторых сил, представляющих меньшинство на мировой арене".

Страны, о которых идет речь, напрямую в заявлении не названы, однако подчеркивается, что Россия и Китай выступают против дальнейшего расширения НАТО.

При этом это не единственная за последнее время международная встреча Путина. У российского президента в последнюю неделю выдался активный международный график: он почти каждый день общался с лидерами стран Европы, Азии и Латинской Америки.

Связана ли эта дипломатическая активность с эскалацией вокруг Украины? И показывает ли она, что изолировать Россию - сложная задача в современном многополярном мире?

Би-би-си обсудила эти вопросы с западными и российскими политологами.

"Добиться того, чтобы с Россией считались"

За последнюю неделю Путин провел три телефонных разговора с президентом Франции, на которых обсуждались российские требования к НАТО и ответы на них.

Он также поговорил с премьер-министром Италии Марио Драги, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, а также принял в Кремле президента Аргентины Альберто Фернандеса и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Готовится визит в Москву канцлера Германии Олафа Шольца, в ближайшее время ее посетит и президент Бразилии Жаир Больсонару. Также ожидается встреча Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Дипломатическая активность показывает реальные задачи, которые Россия пытается решить через скопление сил у границ Украины, сказал в разговоре с Би-би-си Сэмюел Рамани, сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

"Конечной целью для России является не вторжение на Украину - скорее Россия использует скопление сил как козырь, чтобы получить от Запада престиж и признание. Это касается гарантий безопасности, но и самого факта переговоров", - говорит Рамани.

Эксперт считает, что Россия довольна тем, что смогла инициировать бурную дипломатическую активность, которая связана с ее требованиями.

Бросая вызов Западу, Путин хочет показать, что Россию не получится изолировать или отодвинуть в сторону, и что она будет серьезным игроком в Европе и на глобальной арене, сказал в интервью Би-би-си Джеффри Манкофф, старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

"В конечном счете, цель России в этой конфронтации - восстановить свое положение в центре глобальной политики. Добиться того, чтобы с Россией считались", - считает специалист.

Манкофф, однако, полагает, что такие действия России приводят к изоляции ее в Европе, в том числе со стороны Германии, которая традиционно стремилась к сохранению хороших отношений.

Но Сэмюел Рамани обращает внимание на то, что между США, Британией и европейскими странами нет полного согласия насчет возможных мер против России - и это уже успех для Кремля.

Он привел в пример попытки Берлина прописать исключение для энергетического сектора в проекте новых санкций против России, о которых сообщало агентство Блумберг.

"Германия может спорить с Россией обо всем, начиная с RT и дезинформации и заканчивая Украиной, но тот факт, что Германия закрывает атомные электростанции, делает ее еще больше зависимой от российского газа", - говорит Рамани.

Европа в целом хочет меньше полагаться на российские поставки и ищет другие источники газа, но существующие альтернативы не могут удовлетворить спрос в ближайшем будущем, считает эксперт.

На прошлой неделе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что в случае перебоя поставок из России ЕС обратится к Соединенным Штатам, Катару и Азербайджану. С этим связывают и получение Катаром статуса основного союзника США вне НАТО.

Однако сами власти Катара предупреждали, что не смогут целиком заменить российский газ из-за меньших объемов добычи и уже существующих контрактов с другими регионами, которые они не собираются нарушать ради спасения европейского рынка.

В Азербайджане выразили готовность помочь, но подчеркнули, что азербайджанские запасы газа несоразмерны российским. Эксперты отмечают, что по крайней мере в ближайшие несколько лет Баку не сможет предоставить Европе существенной помощи.

Рамани считает, что в сложившейся ситуации Кремль может сохранять войска у границ Украины без серьезных последствий. Жесточайшие санкции и беспрецедентные меры, вроде отключения от SWIFT, которыми грозит Запад, заготовлены на случай полномасштабных военных действий российской армии против украинской.

"Никакой дипломатической изоляции России нет"

Российские же эксперты не всегда видят прямую связь между дипломатической активностью российского президента и ситуацией на границе Украины.

Причины по которым в последние месяцы произошла активизация международных переговоров и встреч Владимира Путина, связаны скорее с тем, что много контактов было перенесено с прошлого года из-за пандемии, считает эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев.

"Я не думаю, что это возникло в ситуации обострения и все эти визиты слеплены за прошедший месяц-два, чтобы просто показать, что у нас есть набор друзей", - добавил эксперт.

У России традиционно активная внешняя политика, по крайней мере, по некоторым направлениям, и внешние контакты Владимира Путина до пандемии были частыми, но из-за нее были поставлены на паузу. В том числе и потому, что визави российского президента также сделали поправку на свою международную активность. Сейчас же они начинают возвращаться в более привычное русло, отмечает он.

"Например, встреча с Си планировалась на прошлый год. Но в итоге они ограничились видеосаммитами - во многом потому что Си параноидален в отношении ковида, судя по всему. Он вообще не выезжал за пределы страны и по-прежнему не выезжает. У Путина же были только саммит с Байденом в Женеве и саммит с Моди в Нью-Дели. Две поездки", - напоминает Габуев.

Что же касается попыток дипломатической изоляции России со стороны Вашингтона, то это практически невозможно. По словам Габуева, это показала предыдущая попытка в 2014-2015 годах, которая не увенчалась успехом. Особенно если говорить о странах остального, помимо Европы и США, региона.

"Конфликт важен, естественно, для европейских партнеров США и НАТО, для Финляндии и Швеции и, естественно, для крупнейших союзников - Австралии, Японии, Южной Кореи. Но те страны, которые не являются формальными союзниками США, даже Индия - конечно, для них это история периферийная. Дипломатически у них в основном подход, что мы не придаем этому такого значения как вы, поэтому не будем участвовать в попытках пригвоздить Россию к позорному столбу в ООН",- отмечает эксперт.

Правда, есть одно "но" - если в дипломатическом плане достичь изоляции России практически невозможно, то в плане экономики это не так. Нельзя сказать, отмечает эксперт, что если начнется война и будут наложены санкции, это не сильно ударит по экономике России и ее связях и с западным миром и не только. Это касается не контактов, а возможности вести бизнес, инвестировать, торговать.

"Санкции все же будут иметь более чувствительное значение - они сильно осложнят коммерческое взаимодействие с Россией. Потому что со многими странами торговля идет через доллар, через американскую финансовую систему. В этом отношении практические последствия будут заметны", - резюмирует Габуев.

Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий в свою очередь призывает не смешивать встречи, звонки и контакты президента России со странами Запада и со странами остального мира а наоборот рассматривать их по отдельности.

Число рабочих контактов и звонков на западном направлении действительно сильно возросло и связано напрямую с обострением на украинском направлении, отмечает эксперт.

"Запад переживает, чтобы Россия не начала действовать военными методами, и пытается путем челночной дипломатии ее в этом переубедить. Это действительно резко выросло, это прямо бросается в глаза", - подтверждает он.

А вот уровень контактов России с остальным миром высок и сохраняется примерно на одном и том же уровне, говорит эксперт. "Как только вы выезжаете из западного пузыря, оказывается, что никакой дипломатической изоляции России нет - ни на Ближнем Востоке, ни в Африке, ни в Латинской Америке, ни в Азиатско-Тихоокеанском регионе. У этих стран, по большому счету, нет никаких проблем с Россией, а вопросы обострения вокруг Украины для них сильно по касательной", - считает он.

Для этих стран отношения России и Украины - не их проблемы, зато у них есть взаимодействие с Россией по вопросам торговли, по вопросам безопасности, идут закупки российских товаров и вооружений, перечисляет Баклицкий.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!