В Москве снизилась заражаемость вирусом SARS-CoV-2

Возбудитель COVID-19 распространяется по России с помощью высокозаразного омикрон-варианта. Но в ее столице оперштаб впервые за полторы недели выявил менее 20 тысяч новых случаев инфицирования.

В России продолжается рост заражаемости коронавирусом SARS-CoV-2. За истекшие 24 часа возбудитель COVID-19 в стране выявлен еще у 180 071 человека, а 661 больной этой инфекцией скончался. Такие данные оперативный штаб представил в воскресенье, 6 февраля.

Больше всего новых случаев инфицирования - в Санкт-Петербурге (21 448), Москве (18 856) и Московской области (10 443). При этом в столице показатель впервые с 27 января упал ниже порога в 20 тысяч случаев. По данным оперштаба, общее число подтвержденных заражений в РФ достигло 12 810 118. Из них 335 414 человек умерли, около 10,57 млн выздоровели.

Статьи по теме: В России зафиксирован резкий рост заражений COVID-19

Между тем омикрон-вариант вируса, отличающийся высокой заразностью, обнаружен в 84 регионах РФ. Еще в конце января вице-премьер Татьяна Голикова указала, что "омикрон" стал доминирующим вариантом вируса в России. С его распространением связан резкий рост заражаемости, фиксируемый с середины января.

Тестирование на ковид в России

Между тем за время эпидемии в РФ проведено 262,1 млн тестов. Более миллиона проб на наличие вируса взяты за последние сутки, сообщили в Роспотребнадзоре.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!