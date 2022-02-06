"Мы что, шутки шутим на южной границе?" Лукашенко рассказал, что будет делать в случае российско-украинского конфликта

Zerkalo.io

В случае военных действий на Донбассе белорусская армия поведет себя "так, как российская", заявил Лукашенко в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву.

Статьи по теме: