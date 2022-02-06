New York Times: Россия находится на финальном этапе подготовки к вторжению в Украину

Россия пока не готова к вторжению на украинскую территорию, но находится на финальном этапе подготовки к военной операции, пишет The New York Times со ссылкой на источники в украинском командовании.

В частности, собеседники издания отметили переброску в Крым за последние две недели около 10 тысяч российских военных и приведение некоторых размещенных на полуострове подразделений в состояние повышенной боевой готовности. Также источники в украинском командовании выразили обеспокоенность тем, что в Крым направлено подразделение Росгвардии, которое, как они считают, может использоваться для контроля над захваченной территорией, приводит содержание статьи "Медуза".

За пределами Крыма у границы с Украиной, указали опрошенные изданием аналитики, наблюдается подготовка ”как по учебнику” к военной операции — развертывание госпиталей и систем связи, радиоэлектронного подавления, переброска авиации и дополнительных воинских подразделений.

Закончить подготовку к военной операции, по оценкам экспертов, Россия может в течение нескольких недель. Пока, отмечают они, у России возле границ достаточное количество военнослужащих, но не полностью выстроены линии снабжения и другая инфраструктура.

При этом собеседники издания как в украинском командовании, так и среди экспертов считают, что по-прежнему непонятно, какие именно цели преследует Россия, разворачивая войска у границы с Украиной.

Западные политики и СМИ несколько месяцев сообщают о наращивании Россией военных сил у границы с Украиной, что, по их мнению, может свидетельствовать о подготовке вторжения. В случае нападения на Украину страны Запада собираются ввести санкции в отношении России.

Власти России заявляют, что не собираются нападать на Украину, а развертывание военных подразделений у границы объясняют учениями.

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