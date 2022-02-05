Если Россия отключит газ, и почему дорожает жилье? Евродайджест: пять главных событий недели

В центре внимания европейцев по-прежнему остается энергетический кризис, но теперь обсуждают уже не рекордно подскочившие цены, а угрозу потерять импорт газа из России. Президент Франции Эммануэль Макрон в это время пытается найти управу на мигрантов, а депутаты Европарламента встревожены психическим здоровьем населения. Delfi коротко рассказывает о самых главных событиях недели в Европе.

Если Россия отключит газ?

Что случилось? Евросоюз пересмотрит план действий на случай перебоев поставок газа, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Как пишет Euroactiv, обострение отношений между Западом и Россией из-за ситуации в Украине вынуждает европейский чиновников оперативно разрабатывать альтернативные сценарии поставок энергоресурсов. Результаты исследований будут представлены к концу месяца. При этом Симсон напомнила, что страны-участницы тоже должны думать о своей энергетической безопасности. Согласно правилам ЕС, у каждого государства должен иметься план реагирования на газовый кризис, включая рыночные меры (требование к поставщикам быстро искать альтернативы) и правительственные вмешательства (инструкции компаниям отключать промышленные объекты).

Почему это важно? Сейчас Россия поставляет в Европу 40% от всего объема, потребляемого газа. Российские власти неоднократно утверждали, что не собираются прерывать поставки «голубого золота», но тревожные настроения не покидают европейскую экспертную элиту и СМИ. Связаны они, в первую очередь, с инициативой США отключить Россию от банковской системы SWIFT. Многие страны Европы, в том числе Германия, высказали опасения по поводу такого шага. В свою очередь, Британия, напротив, обещает поддержать Вашингтон. По данным Европейского агентства по сотрудничеству органов регулирования энергетики, больше всего от российского газа в ЕС зависят Финляндия (94% от всего потребляемого газа), Латвия (93%), Эстония (79%), Болгария (77%), Словакия (70%), Чехия (66%) и Германия (49%).

Макрон хочет остановить приток мигрантов

Что случилось? Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Евросоюзу реформировать Шенгенскую зону. Пользуясь тем, что Франция сейчас председательствует в Совете ЕС, французский лидер хочет инициировать дискуссии о создании нового формата Шенгена с механизмом быстрого реагирования в случае кризисных ситуаций на внешних границах ЕС. По словам Макрона, миграция превратилась в гибридное оружие, способное дестабилизировать Европу, пишет Deutsche Welle. Президент Франции также хочет, по примеру еврозоны, учредить специальное политическое управление Шенгенской зоны, в рамках которого будут регулярно проходить встречи профильных министров.

Почему это важно? Шенген объединяет территории 26 стран. Агентство ЕС по безопасности внешних границ Frontex сообщило, что в прошлом году значительно увеличилось количество незаконных пересечений границы – их было на 57% больше, чем в 2020-м. Общее количество незаконных пересечений границ в 2021 году составило 200 тысяч, что является самым высоким показателем с 2017 года. Одним из факторов, повлиявших на статистику, Frontex называет обострение ситуации на белорусской границе. Однако треть всех пересечений границ по-прежнему приходится на маршрут через Центральное Средиземноморье. Чаще всего нелегально в ЕС прибывают сирийцы, затем тунисцы, марокканцы и алжирцы. Как отмечает Euronews, идею Макрона уже поддержала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая сама в середине декабря предложила реформировать шенгенскую зону с целью усилить безопасность европейских границ.

«Ковидный сертификат» продлят еще на год

Что случилось? Еврокомиссия предложила продлить действие цифровых ковид-сертификатов еще на один год – до 30 июня 2023 года. Документ, в первую очередь, должен использоваться для пересечения границ, делая систему контроля более стандартизированной. Еврокомиссия также предлагает включить в число тестов, на основании которых выдается сертификат, высококачественные лабораторные тесты на антигены. Это новшество позволит получать сертификаты тем, кто вакцинирован не зарегистрированной в ЕС вакциной, и людям, не успевшим сделать официальный ПЦР-тест во время болезни. По мнению ЕК, в сертификате должно быть корректно указано число всех прививок, полученных человеком в любой стране ЕС, а не только число доз, введенных в стране, выдавшей сертификат.

Почему это важно? Хотя пандемия коронавируса длится уже два года, в Евросоюзе до сих пор нет единого регулирования многих вопросов. Например, страны на разных условиях выдают ковид-сертификаты, предъявляют разные требования в отношении необходимости бустера и сроков его введения. Очередная инициатива Еврокомиссии должна гармонизировать ситуацию в тех вопросах, которые затрагивают перемещение граждан через границы. При этом решения об использовании цифрового ковид-сертификата ЕС внутри страны и в дальнейшем будут принимать национальные правительства.

Европейцы страдают от стресса и депрессии

Что случилось? Во время пандемии Covid-19 число европейцев, имеющих проблемы с психическим здоровьем, удвоилось, говорится в заявлении группы депутатов Европарламента, объединенных в Альянс ментального здоровья. Как напоминает Euractiv, в июле 2020 года Европарламент призвал Еврокомиссию разработать план ментального здоровья общества на 2021-2027 годы, однако, этот документ до сих пор не опубликован. Депутаты Европарламента потребовали от Еврокомиссии ускорить работу, ссылаясь на тревожную статистику. Согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 67% европейцев не могут вовремя получить психологическую помощь, в том числе из-за ограничений пандемии.

Почему это важно? По подсчетам Всемирной организации здравоохранения, еще до пандемии проблемы с психическим здоровьем испытывал каждый шестой европеец. Еврокомиссия попыталась оценить влияние пандемии на общество на примере отдельных стран. Во Франции с началом карантина тревожность населения, по данным опросов, удвоилась. В Италии восемь из десяти респондентов заявили, что нуждаются в психологической поддержке. А в Бельгии распространенность тревоги и депрессии в период локдаунов вырос с 11% до 23%. В Нидерландах одиночество и тревогу испытывает каждый третий, а проблемы со сном имеет каждый пятый. Для решения проблемы Еврокомиссия запустила специальный тематический проект, а также выделило финансирование для исследований и улучшения организации охраны психического здоровья. По данным ОЭСР, социально-экономические издержки, связанные с проблемами психического здоровья общества, «съедают» более 4% от всего ВВП Евросоюза.

Крупные инвесторы оккупируют рынок аренды

Что случилось? Пандемия коронавируса и особенности нормативной базы ЕС увеличили приток институциональных арендодателей на рынок жилья, что приводит к стремительному удорожанию сдающихся квартир, говорится в новом исследовании, проведенном по заказу политической группы Greens/EFA. Как отмечают эксперты, крупные инвесторы, утратив интерес к рынку коммерческой недвижимости и пенсионным фондам, все чаще вкладывают средства в приобретение арендных домов. В 2020 году объем закупок институциональными группами в Европе достиг 64 млрд. евро, а общий объем жилищных активов, принадлежащих крупным инвесторам, оценивается в 150 млрд. евро, пишет Euroactiv.

Почему это важно? Согласно исследованию Еврокомиссии, проведенному в семи городах в 2020 году, если жилье становится инвестиционным инструментом для крупных игроков, его доступность для людей с низкими и средними доходами, как правило, снижается. По данным Eurostat, с 2010 года арендная плата в Евросоюзе выросла на 16%, а цены на жилье - на 38,7%. Пандемия сильно ускорила процесс: только в третьем квартале 2021-го цены на жилье в ЕС выросли на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Некоторые страны пытаются с этим бороться. Например, в 2021 году Испания и Ирландия ввели ограничения для институциональных инвесторов на рынке жилья, а жители Берлина проголосовали за экспроприацию у крупных арендодателей, таких как Vonovia и Deutsche Wohnen. Тем не менее, как отмечают авторы исследования, проблема обостряется и в ЕС в целом. Если дома рассматриваются только как инвестиции, квартиры часто остаются свободными, а в отношении арендаторов проявляется меньше гибкости, нежели когда жилье обслуживает, например, самоуправление. Авторы исследования призывают Еврокомиссию и Европарламент добиваться большей прозрачности на рынке аренды, особенно в отношении институционных инвесторов.

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