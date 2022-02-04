Среди участников Олимпиады в Пекине выявлены почти 300 случаев СOVID-19

За полторы недели до старта зимней Олипиады в Пекине зафиксировано 287 случаев заражения коронавирусом среди спортсменов, представителей сборных и других лиц, задействованных в проведении Игр.

Среди лиц, прибывших на зимние Олимпийские игры в Пекине, с 23 января по 2 февраля выявлены 287 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте оргкомитета Игр в четверг, 3 февраля.

Положительные тесты на коронавирус сдали 102 спортсмена и официальных представителя команд, еще 185 - другие задействованные в проведении Олимпиады лица. Национальная принадлежность заразившихся не уточняется. Все они помещены на изоляцию.

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Только 2 февраля организаторы Олимпийских игр объявили о 55 новых случаях заражения коронавирусом: 29 положительных тестов были зарегистрированы в аэропорту, 26 - на территории олимпийского пузыря. Игры в Пекине откроются 4 февраля.

В Китае накануне Игр выявили почти 30 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в Китае почти не регистрировались крупные вспышки заражений коронавирусом, однако в последнее время их число вновь стало расти. За последние сутки, 3 февраля, власти Китая зафиксировали 29 новых случаев COVID-19, при этом 12 новых заболевших заразилась внутри страны, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР в ночь на пятницу, 4 февраля. Днем ранее в стране выявили 39 зараженных.

Новых летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии COVID-19 в Китае составляет 4636 человека.

Мероприятия зимней Олимпиады будут проходить в системе замкнутого цикла - так называемом пузыре, исключающем контакты олимпийцев с местными жителями. На территории пузыря находятся аэропорт, все спортивные объекты, пресс-центры и олимпийские деревни.

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