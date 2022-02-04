ЕС: Решение властей России запретить вещание DW безосновательно

В Евросоюзе считают решение Москвы запретить вещание DW в стране неприемлемым и безосновательным. Петер Стано подчеркнул, что ситуацию с RT DE нельзя сравнивать с работой DW в России.

Решение властей Российской Федерации запретить вещание немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW) является безосновательным. Об этом заявил официальный представитель Европейского Союза по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, отвечая на вопрос корреспондента DW во время ежедневного брифинга Еврокомиссии в Брюсселе в пятницу, 4 февраля.

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"К сожалению, это действительно плохая новость и плохое развитие событий. Это решение российских властей неприемлемо и безосновательно", - отметил Петер Стано. Он пояснил, что власти РФ "обосновали" свои действия решением германского медиарегулятора запретить вещание в ФРН российского государственного телеканала RT DE. Стано напомнил, что у RT DE не было действующей лицензии на вещание. "Поэтому это решение никоим образом не связано с работой Deutsche Welle в России", - подчеркнул представитель ЕС.

"Такая реакция российских властей, к сожалению, в очередной раз иллюстрирует продолжающиеся нарушения ими свободы СМИ и их неуважение к независимости медиа", - добавил Стано.

Он высказал солидарность с DW и с сотрудниками медиакомпании, работающими в России. "Мы ожидаем, что Deutsche Welle получит полный и справедливый доступ ко всем юридическим процедурам, чтобы опротестовать это безосновательное решение", - отметил представитель Евросоюза.

Москва запретила вещание Deutsche Welle на территории России

Решение российских властей принято в ответ на запрет спутниковой и онлайн-трансляции телеканала RT DE в Германии. Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - приняла соответствующее решение 1 февраля и мотивировала его тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимую в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии".

Москва также намерена составить список граждан ФРГ, которых она считает причастными к "ограничению вещания RT DE и оказанию давления" на российский гостелеканал. Этим лицам будет запрещен въезд в Россию, но список публиковаться не будет.

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