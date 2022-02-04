"Пропагандистское видео с трупами". США обвинили Россию в подготовке предлога для вторжения на Украину

Министерство обороны США заявило, что Россия может обнародовать сфабрикованную видеозапись нападения на людей, которую можно будет использовать как предлог для нападения на Украину. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби сказал, что такой ролик может представлять собой "очень натуралистическое пропагандистское видео, в котором будут фигурировать трупы и актеры, изображающие скорбящих людей, а также кадры разрушенных объектов".

По словам Кирби, такое "фальшивое нападение" может либо "произойти" на российской территории, либо быть направлено против русскоязычных жителей на востоке Украины. Как утверждают США, в ролике также может быть показана военная техника — украинская или поставленная Украине Западом. "Задача появления такого видео — подчеркнуть угрозу безопасности России и оправдать военные операции", — говорил журналистам источник в Вашингтоне.

Американские чиновники говорят, что обнародуют эту информацию, чтобы предотвратить подобное развитие событий. "Мы точно не уверены в том, что [Россия] пойдет по этому пути, но мы знаем, что это одна из рассматриваемых возможностей", — сказал в эфире MSNBC заместитель советника по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Официальный представитель администрации президента России Дмитрий Песков в интервью агентству ТАСС прокомментировал заявления США так: "Это не первое подобное обещание. Ранее похожие тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило".

Не первое заявление

Как отмечает корреспондент Би-би-си Пол Адамс, в последние недели американские и британские чиновники уже не впервые говорят о намерении России создать предлог для вторжения на Украину. Во всех этих случаях речь шла о крайне необычном обнародовании совершенно секретной информации, однако цель всегда была очевидной: предупредить Россию, что за ее планами тщательно следят.

В середине января Кирби заявил, что Москва подготовила группу диверсантов для проведения вооруженной провокации на востоке страны, чтобы создать таким образом предлог для вторжения. Посольство России в Вашингтоне назвало это вбросом и информационным давлением.

Британская разведка в свою очередь обнародовала данные, согласно которым Россию намеревается привести к власти на Украине пророссийских политиков и установить марионеточный режим в Киеве. Но четверо из пяти перечисленных Лондоном политиков, с которыми, по данным Форин-офиса, поддерживают связи российские спецслужбы, сейчас живут в Москве, что делает их связи с Россией скорее публично доступной информацией, чем донесением разведки.

Страны Запада считают, что Россия в ближайшее время может начать военную операцию против Украины. По оценкам НАТО, на границах Украины сконцентрировано более 100 тыс. российских военнослужащих, в Пентагоне считают, что ничего подобного не происходило со времен холодной войны.

Москва настаивает, что не намерена начинать агрессию против Украины, а передвижения российских войск на российской же территории не должны никого заботить. При этом Россия требует от НАТО предоставить ей гарантии безопасности и закрыть двери альянса для Украины.

НАТО настаивает, что двери альянса остаются для Украины открытыми, недавние предложения альянса о гарантиях безопасности Россию не устроили.

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