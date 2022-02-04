США вводят визовые санкции в отношении ряда белорусов

Меры коснутся белорусов, причастных к преследованию диссидентов за рубежом, заявил глава Госдепа США. Накануне Олимпиады в Китае Энтони Блинкен напомнил о давлении режима Лукашенко на спортсменов Беларуси.

США вводят визовые санкции в отношении ряда граждан Беларуси, причастных к преследованию диссидентов за пределами территории республики. Соединенные Штаты осуждают подобную деятельность, включая попытку насильно вернуть в страну белорусскую олимпийскую чемпионку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, обнародованном в четверг, 3 февраля. Американское внешнеполитическое ведомство не указало, кто именно подпадет под ограничительные меры.

Вашингтон "аплодирует Белорусскому фонду спортивной солидарности (BSSF) за его усилия по поддержке и защите прав атлетов" на фоне жесткого давления со стороны режима правителя Беларуси Александра Лукашенко, отметили в Госдепартаменте. "Мы выражаем солидарность с Тимановской и всеми столкнувшимися с попыткой режима заставить критиков замолчать", - указывается в документе.

Вашингтон вновь призвал официальный Минск прекратить давление на гражданское общество, независимые СМИ, политическую оппозицию, спортсменов, студентов и юристов, а также незамедлительно освободить всех политических заключенных, выполнять взятые на себя обязательства по защите прав человека и провести свободные и справедливые выборы при участии международных наблюдателей.

Что происходит в Беларуси после выборов 2020 года

В августе 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, по итогам которых ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко с результатом более 80 процентов. В день голосования в стране начались массовые протесты, растянувшиеся на несколько месяцев. Выступления граждан, убежденных в фальсификации результатов выборов, жестко пресекались ОМОНом.

Оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти, но в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. По статьям, связанными с протестами, осуждены сотни граждан. Евросоюз, Швейцария, США, Канада и Великобритания ввели несколько пакетов санкций в отношении сложившегося в Беларуси режима. Летом 2021 года режим Лукашенко ликвидировал все независимые СМИ в республике.

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