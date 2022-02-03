Франция смягчила ограничения вопреки волне омикрона

Несмотря на ежедневный прирост инфицированных на уровне 300 тысяч человек, власти Франции отменили маски на улице и ограничения по численности массовых мероприятий, сославшись на стабильную ситуацию в больницах.

Ввиду снижающихся показателей инфицированных коронавирусом во Франции власти этой страны ослабляют введенные ранее ограничительные меры. В среду, 2 февраля, отменено правило обязательного ношения масок в общественных местах на открытом воздухе. В частности, защитные маски больше не нужны на подъемниках французских горнолыжных курортов, на рынках и на школьных дворах.

Кроме того, снят режим обязательной удаленной работы, вместо этого власти пока рекомендуют работу в хоум-офисе. Отменены и ограничения по численности посетителей спортивных и культурных учреждений, а также участников массовых мероприятий.

Следующий этап снятия ограничений - 16 февраля



Высокие показатели вакцинированных во Франции позволяют бороться с волной, вызванной омикрон-вариантом коронавируса, без локдауна, заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь. По его словам, есть основания надеяться на окончание кризиса, связанного с пандемией. Ряд других ограничений во Франции будут отменены 16 февраля.

В 11 из 13 регионов Франции число новых случаев заражения коронавирусом уже снижается. При этом ежедневный прирост новых инфицированных все еще превышают 300 тысяч человек. Средний показатель инфицирования населения за последние семь дней в стране составляет 3488 на 100 тысяч жителей. Несмотря на то, что число пациентов с коронавирусом в больницах превышает 30 тысяч, что является максимальным с начала эпидемии, ситуация в отделениях интенсивной терапии нормализуется, сообщил далее Атталь. Число пациентов с COVID-19 в реанимациях составляет около 3700.

Одновременно он призвал жителей страны, которые до сих пор не вакцинировались или не прошли полный курс вакцинации от COVID-19, сделать это как можно скорее. С 15 февраля наличие третьей, бустерной прививки будут требовать уже спустя четыре месяца после первых двух доз вакцины для получения "паспорта вакцинации", необходимого для участия в общественной жизни, путешествий на поездах дальнего следования и самолетах, а также посещения кинотеатров, кафе и ресторанов.

Аналогичные решения ранее приняли власти ряда других европейских стран, в частности Дании. Германия пока не планирует снимать ограничения.

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